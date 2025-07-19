Đánh giá chi tiết smartphone Honor X6c – Có đáng mua trong năm 2025?

Nằm trong chiến lược mở rộng thị phần của Honor ở phân khúc giá rẻ, Honor X6c ra mắt với mục tiêu mang đến một thiết bị vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà và hiện đại. Với mức giá dao động từ 2.9 đến 3.5 triệu đồng, chiếc smartphone Honor này hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên, người dùng phổ thông và những ai cần một chiếc điện thoại phụ đáng tin cậy.

Trong năm 2025, thị trường điện thoại giá rẻ đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều thương hiệu lớn. Vậy Honor X6c có đủ sức để nổi bật giữa rừng smartphone cùng tầm giá hay không? Hãy cùng đánh giá chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thiết kế – Hiện đại và chắc chắn trong tầm giá

Về mặt thiết kế, Honor X6c mang lại ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Máy có mặt lưng nhựa giả kính bóng bẩy, khung viền bo cong mềm mại cùng ba tùy chọn màu sắc trẻ trung: Moonlight White, Midnight Black và Ocean Cyan.

Kích thước tổng thể 164 × 75.6 × 8.39 mm cùng trọng lượng khoảng 199g mang đến cảm giác cầm nắm khá vừa tay. Dù thuộc phân khúc giá rẻ, nhưng chất lượng hoàn thiện của điện thoại Honor X6c được đánh giá cao, không ọp ẹp và tạo cảm giác chắc chắn trong quá trình sử dụng.

Cảm biến vân tay được tích hợp ở cạnh bên, vừa nhanh nhạy vừa tiện lợi khi mở khóa bằng một tay. Ngoài ra, máy còn có chuẩn kháng bụi nhẹ IP64, điều hiếm thấy trong tầm giá này.

Màn hình 120Hz – Trải nghiệm thị giác mượt mà

Một trong những điểm cộng lớn của Honor X6c là màn hình 6.61 inch với tần số quét 120Hz, điều mà trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng điện thoại tầm trung hoặc cao cấp. Tấm nền TFT LCD với độ phân giải HD+ (720 x 1604) tuy không sắc nét bằng màn hình AMOLED, nhưng vẫn đủ sáng và hiển thị rõ ràng trong hầu hết điều kiện ánh sáng.

Khả năng hiển thị màu sắc khá hài hòa, độ sáng cao giúp sử dụng ngoài trời dễ dàng. Tần số quét cao giúp các thao tác cuộn trang, lướt mạng xã hội, chuyển đổi ứng dụng trở nên mượt mà hơn hẳn so với những máy 60Hz.

Hiệu năng – Đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày

Về cấu hình, Honor X6c được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra, một con chip 8 nhân sản xuất trên tiến trình 12nm. Kết hợp với GPU Mali-G52 MC2, chiếc smartphone này hoàn toàn đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản như lướt web, xem video, học online, sử dụng ứng dụng mạng xã hội và chơi một số game nhẹ.

Máy có các tùy chọn RAM 6GB/8GB và bộ nhớ trong 128GB/256GB, kèm theo khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ mở rộng lên đến 1TB. Nhờ vậy, người dùng có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu mà không lo đầy bộ nhớ.

Khi sử dụng thực tế, Honor X6c cho khả năng đa nhiệm khá ổn định, tốc độ mở ứng dụng nhanh, không gặp hiện tượng giật lag trừ khi chạy quá nhiều app nặng cùng lúc.

Camera – 50MP đủ dùng cho mọi tình huống

Dù là một chiếc smartphone giá rẻ, nhưng Honor X6c vẫn được trang bị camera chính 50MP khẩu độ f/1.8. Đây là một cảm biến chất lượng khá trong phân khúc này, cho ảnh chụp có chi tiết ổn, màu sắc trung thực và khả năng lấy nét nhanh trong điều kiện ánh sáng tốt.

Máy cũng có thêm một camera phụ QVGA hỗ trợ chụp chân dung và đo chiều sâu. Tuy không có ống kính góc rộng hay macro, nhưng đối với nhu cầu phổ thông thì camera của điện thoại Honor X6c vẫn đáp ứng tốt.

Camera selfie 5MP đủ dùng cho các cuộc gọi video hoặc chụp ảnh chân dung cơ bản, tuy nhiên độ chi tiết không cao trong điều kiện ánh sáng yếu.

Thời lượng pin và sạc nhanh – Ưu điểm vượt trội

Một điểm sáng khác của Honor X6c chính là viên pin 5300mAh – lớn hơn cả tiêu chuẩn 5000mAh đang phổ biến hiện nay. Nhờ đó, máy có thể trụ vững hơn 1 ngày rưỡi sử dụng với các tác vụ cơ bản, thậm chí lên đến 2 ngày nếu dùng tiết kiệm.

Không chỉ dừng lại ở pin trâu, Honor X6c còn hỗ trợ sạc nhanh 35W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ. Trong thực tế, máy có thể sạc từ 0 lên 50% trong khoảng 30 phút và đầy 100% trong chưa tới 80 phút – một con số rất ấn tượng đối với smartphone dưới 4 triệu đồng.

Phần mềm – Android 15 mới nhất và giao diện MagicOS 9.0

Honor X6c là một trong những điện thoại đầu tiên trong tầm giá được cài sẵn Android 15, hệ điều hành mới nhất của Google. Hệ điều hành này không chỉ mang lại khả năng tối ưu hóa tài nguyên tốt hơn mà còn tăng cường bảo mật và hỗ trợ AI trong quá trình sử dụng.

Giao diện MagicOS 9.0 nhẹ nhàng, trực quan, dễ sử dụng. Các thao tác điều hướng mượt mà, đi kèm nhiều tính năng hữu ích như chế độ siêu tiết kiệm pin, quản lý ứng dụng thông minh và cá nhân hóa giao diện.

Kết nối và tiện ích – Đầy đủ cho người dùng cơ bản

Về kết nối, Honor X6c hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.1, định vị GPS/GLONASS/BDS/GALILEO, cổng USB-C 2.0 và jack cắm tai nghe 3.5mm. Một số phiên bản còn có hỗ trợ NFC, rất tiện lợi cho việc thanh toán không tiếp xúc.

Ngoài ra, máy cũng được trang bị nút AI vật lý riêng biệt, cho phép kích hoạt nhanh các tác vụ như trợ lý ảo, camera, ghi chú hoặc mở app tùy chọn.

Giá bán – Cạnh tranh và hợp túi tiền

Tại thị trường Việt Nam, Honor X6c có mức giá dao động từ 2.990.000 đến 3.490.000 đồng tùy theo phiên bản bộ nhớ và chương trình khuyến mãi. Đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn nếu xét đến các tính năng mà máy mang lại: màn hình 120Hz, pin 5300mAh, sạc nhanh 35W, Android 15 và thiết kế hiện đại.

So với các đối thủ như Redmi A3, Infinix Hot 40i hay realme C53, Honor X6c được đánh giá là lựa chọn cân bằng tốt giữa hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm

Thiết kế chắc chắn, hiện đại

Màn hình lớn 120Hz mượt mà

Pin 5300mAh dùng bền bỉ

Sạc nhanh 35W tiện lợi

Android 15 mới nhất

Giao diện MagicOS nhẹ, dễ dùng

Nhược điểm

Màn hình chỉ HD+, không phải Full HD

Camera selfie chưa thật nổi bật

Tấm nền TFT LCD cho góc nhìn hạn chế

Có nên mua Honor X6c trong năm 2025?

Nếu bạn đang tìm một chiếc điện thoại giá rẻ dưới 4 triệu, thiết kế đẹp, mượt mà khi sử dụng, pin tốt và sạc nhanh, thì Honor X6c là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Trong tầm giá hiện nay, hiếm có smartphone nào cân bằng được cả hiệu năng, thời lượng pin và phần mềm như model này.

Dù còn một số điểm hạn chế như độ phân giải màn hình hay camera trước khiêm tốn, nhưng giá trị mà Honor X6c mang lại vượt xa số tiền bạn bỏ ra. Đây là chiếc điện thoại Honor phù hợp cho học sinh – sinh viên, người dùng phổ thông, người lớn tuổi hoặc những ai cần một thiết bị phụ đáng tin cậy.