Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực

Sáng 3/10, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo về kế hoạch thực hiện nội dung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kết luận hội nghị

Thời gian qua, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết ngày 30/9/2025, tỉnh Phú Thọ xếp 2/34 tỉnh, thành về mức độ “Phủ xanh” các xã, phường: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 89,23%, xếp 9/34 tỉnh, thành.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại hội nghị

Trên cơ sở thực trạng về phát triển khoa học công nghệ của tỉnh, dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71 ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động số 02 ngày 22/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của tỉnh Phú Thọ đã đề ra 5 nhóm mục tiêu, chỉ tiêu chính gồm: Phát triển hạ tầng; nguồn lực; khoa học, công nghệ; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển chuyển đổi số.

Lãnh đạo các sở, ngành tham luận tại hội nghị

Với 123 mục tiêu, chỉ tiêu được triển khai xác định trong 3 mốc thời gian là năm 2025, giai đoạn 2026 - 2030 và đến năm 2045. Trong đó phấn đấu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên mạng. Đến năm 2030 có 6 chỉ tiêu đề ra đạt tối thiểu đạt trung bình cả nước trở lên; 4 chỉ tiêu cao hơn so với trung bình cả nước, bao gồm: Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh phấn đấu từ 0,75 trở lên (trung bình cả nước là 0,7); 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa (trung bình cả nước là 80%); 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện (trung bình cả nước là 90%); có ≥ 85% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến (trung bình cả nước là 80%).

Đến hết năm 2045 có 5 chỉ tiêu đề ra đạt tối thiểu đạt trung bình cả nước trở lên; 1 chỉ tiêu cao hơn so với trung bình cả nước là: Kinh tế số đạt tối thiểu 60% GRDP (trung bình cả nước là tổi thiểu 50% GRDP). Kế hoạch cũng đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính về: Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy; hoàn thiện cơ chế, chính sách; đầu tư, hoàn thiện hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng, quốc tế. Tổng số 153 nhiệm vụ, trong đó: 31 nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2025; 122 nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030.

Lãnh đạo các sở, ngành tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc ứng dụng công nghệ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực; nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu đề ra và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các Sở, ngành, địa phương.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Việc ban hành Kế hoạch thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh Phú Thọ trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nhằm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, các chỉ tiêu đề ra và phấn đấu thực hiện tối thiểu phải bằng trung bình trung cả nước, trong đó thống nhất xác định 6 chỉ tiêu đột phá, cao hơn mặt bằng chung cả nước, đó là: Cải cách hành chính; áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Du lịch, giáo dục, y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp và môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị làm rõ hơn nhóm nhiệm vụ giải pháp, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để tập trung triển khai; bổ sung thêm các chương trình phát triển khoa học công nghệ trọng điểm giai đoạn 2026 – 2030; có cơ chế giám sát trong quá trình thực hiện. Sở KH&CN, với vai trò là cơ quan thường trực cần đổi mới toàn diện về tư duy, nhận thức đối với yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới, chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách cho tỉnh.

Đinh Vũ