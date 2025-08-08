Dịch vụ lưu trữ đám mây là gì? Tham khảo Online Cloud Storage Service của FPT Cloud

Dịch vụ lưu trữ đám mây (lưu trữ dữ liệu trực tuyến) là gì? Có những loại hình lưu trữ đám mây nào? Lợi ích của dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây này là gì? Tìm hiểu chi tiết các loại hình dịch vụ Cloud Storage về cấu hình, tính năng và mức giá thuê theo tháng của FPT Cloud bao gồm: Object Storage Service (Dịch vụ lưu trữ đối tượng) và Backup Services (Dịch vụ sao lưu dữ liệu).

Dịch vụ lưu trữ đám mây là giải pháp cho phép cá nhân và doanh nghiệp lưu trữ, truy xuất, quản lý dữ liệu qua mạng internet. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí hạ tầng và đảm bảo an toàn dữ liệu. Vậy dịch vụ lưu trữ đám mây online là gì? Có những loại hình nào và lợi ích ra sao? Cùng tham khảo giải pháp Online Cloud Storage Service của FPT Cloud là Object Storage và Backup Services - nền tảng lưu trữ dữ liệu linh hoạt, bảo mật và hiệu quả hàng đầu hiện nay.

1. Dịch vụ lưu trữ đám mây là gì?

Dịch vụ lưu trữ đám mây, cloud storagehay dịch vụ lưu trữ dữ liệu, là một mô hình điện toán đám mâycho phép cá nhân và doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu (tài liệu, hình ảnh, video và các loại tệp khác) trên máy chủ trực tuyến thay vì ổ cứng cục bộ. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu online sẽ chịu trách nhiệm quản lý hạ tầng đảm bảo an toàn, khả năng mở rộng và truy cập dữ liệu từ mọi thiết bị có kết nối internet.

Một số loại hình dịch vụ lưu trữ đám mây (cloud storage) như Google Drive, Microsoft OneDrive, iCloud Drive, Dropbox, Mega, Mediafire, Terabox Box, Yandex Disk, pCloud, Sync.com, IceDrive. Cụ thể dịch vụ Cloud Storage phổ biến:

- Google Drive (15 GB miễn phí): Tích hợp với hệ sinh thái Google, hỗ trợ hệ điều hành Windows, MacOS, Android, iOS và Web.

- Microsoft OneDrive (5GB miễn phí): Tích hợp với Windows, Office và được bảo mật hai lớp cũng hỗ trợ hệ điều hành Windows, MacOS, Android, iOS và Web.

- iCloud Drive (5GB miễn phí): Tự động đồng bộ hóa trong hệ sinh thái Apple, bảo mật cao với Private Relay, Hide My Email. Nền tảng hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Web.

- Dropbox (2 GB miễn phí): Đồng bộ nhanh, chia sẻ file linh hoạt, phù hợp làm việc nhóm.

- Mega (20 GB miễn phí): Mã hóa Zero-Knowledge, bảo mật mạnh và tặng thêm dung lượng khi làm nhiệm vụ.

2. Lợi ích của dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây online?

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và doanh nghiệp giúp tiết kiệm chi phí, tăng tính linh hoạt, bảo mật dữ liệu và khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt đối với doanh nghiệp ứng dụng lưu trữ dữ liệu còn giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng cường hợp tác và mở rộng quy mô kinh doanh mà không lo giới hạn về hạ tầng lưu trữ.

Doanh nghiệp sử dụng các loại hình dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến như Google Drive, Microsoft OneDrive, Box, Dropbox, pCloud hay Sync.com được ưa chuộng nhờ khả năng bảo mật cao, tích hợp hiệu quả với bộ công cụ văn phòng như Cloud Desktop (máy tính ảo)và hỗ trợ cộng tác nhóm linh hoạt, theo thời gian thực.

Người dùng cá nhân sử dụng các ứng dụng lưu trữ đám mây như iCloud Drive, Mega, Terabox, Mediafire, Ice Drive hay Yandex Disk phù hợp để lưu trữ ảnh, video, tài liệu cá nhân, dễ dàng chia sẻ với người thân, đồng thời hỗ trợ truy cập linh hoạt trên nhiều thiết bị.

3. Dịch vụ lưu trữ đám mây (Cloud Storage Service) của FPT Cloud

3.1 Dịch vụ lưu trữ đối tượng (Object Storage)

Object Storage (S3 Object Storage)là dịch vụ lưu trữ hướng đối tượng (lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc) dựa trên công nghệ điện toán đám mây (cloud compute). Đây là giải pháp lý tưởng để lưu trữ lượng lớn dữ liệu như hình ảnh, video, tài liệu, bản sao lưu (backup), Log hệ thống (System Logs) và dữ liệu ứng dụng.

Dịch vụ Object Storage (Lưu trữ đối tượng dựa trên công nghệ đám mây) của FPT Cloud

Object Storage S3 Servicecủa FPT Cloud tuân thủ tiêu chuẩn S3 (Simple Storage Service)giúp doanh nghiệp dễ dàng tích hợp và tương thích với các hệ thống, phần mềm hỗ trợ S3 APItrong hệ sinh thái điện toán đám mây. Đồng thời kết hợp hiệu quả cùng các dịch vụ như: cho thuê cloud server, thuê Cloud VPSvà dịch vụ backup dữ liệu nhằm xây dựng một hạ tầng CNTT số đồng bộ, linh hoạt và tối ưu chi phí.

Ngoài ra, FPT Cloud cũng cung cấp dịch vụ Block Storagephù hợp cho việc gắn kết với Cloud Server trong các tác vụ xử lý dữ liệu hiệu năng cao, lưu trữ hệ điều hành, cơ sở dữ liệu hoặc ổ đĩa cứng ảo cho máy chủ.

3.2 Dịch vụ sao lưu dữ liệu (Backup Services)

Dịch vụ sao lưu dữ liệu (Backup Services)của FPT Cloud là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, cho phép tạo ra các bản sao lưu tự động và lưu trữ an toàn trên các máy chủ đám mây (cloud server). Dữ liệu được sao lưu từ nhiều nguồn như cloud server, máy chủ ảo, server vật lý, ứng dụng doanh nghiệp hoặc các thiết bị đầu cuối đảm bảo tính sẵn sàng, an toàn trong mọi tình huống.

Dịch vụ sao lưu dữ liệu đám mây (Cloud Backup) của FPT Cloud

Dịch vụ backup dữ liệu phù hợp cho doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ thuê máy chủ cloud (thuê máy chủ đám mây ảo siêu tốc) và là một phần quan trọng trong chiến lược phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery). Dữ liệu được lưu trữ an toàn, khôi phục nhanh chóng nhằm đảm bảo duy trì liên tục hoạt động kinh doanh ngay cả khi thiên tai, mất điện, tấn công mạng hoặc lỗi hệ thống xảy ra.

Dịch vụ lưu trữ đám mây là một giải pháp không thể thiếu trong thời đại số hóa giúp cá nhân, doanh nghiệp lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu hiệu quả, linh hoạt và an toàn. Online Cloud Storage Service của FPT Cloud: Object Storage Service và Backup Service sẽ là lựa chọn đáng tin cậy cho doanh nghiệp tại Việt Nam, cung cấp đầy đủ các dịch vụ lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng linh hoạt nhu cầu lưu trữ, khôi phục hệ thống và mở rộng hệ thống trong môi trường điện toán đám mây.