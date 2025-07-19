Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Những năm qua, Chi bộ Khu dân cư Tân Hòa, xã Hòa Sơn (cũ), nay là xã Lương Sơn luôn khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, chi bộ là điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thế Chuyền, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Tân Hoà cho biết: Khu có 124 hộ, 580 nhân khẩu, chia thành 4 cụm dân cư. Chi bộ có 23 đảng viên, trong đó 1 đảng viên dự bị. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, chi bộ đã nghiêm túc quán triệt tới cán bộ, đảng viên Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; cụ thể hoá chương trình hành động, kế hoạch công tác của chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ đã xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, nội dung nêu gương. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, các đảng viên tự kiểm điểm kết quả việc học và làm theo Bác, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Bí thư Chi bộ khu dân cư Tân Hoà thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, nhằm giữ gìn cảnh quan khu dân cư luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về tầm quan trọng công tác phát triển đảng viên, chi bộ luôn tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Công tác kết nạp Đảng ở chi bộ luôn vượt kế hoạch đề ra. Năm 2024, chi bộ kết nạp được 2 đảng viên và 6 tháng đầu năm 2025 kết nạp thêm 1 đảng viên.

“Một tấm gương sống còn hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” - khắc ghi lời dạy của Bác, các đồng chí trong cấp uỷ và đảng viên chi bộ luôn tự giác đi đầu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, “nói đi đôi với làm”, gương mẫu trong mọi hoạt động của khu dân cư, tạo sự lan toả trong cộng đồng, nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào “Thắp sáng đường quê”, người dân đồng thuận đóng góp trên 131 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng 7,7km đường nội khu; 6 hộ hiến 400m2 đất ruộng, đất vườn làm đường giao thông... Thực hiện mô hình “khu dân cư thông minh”, khu đã có tổ công nghệ số cộng đồng, mạng wiffi công cộng miễn phí, nhóm Zalo thông báo đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân. Dù là địa bàn giáp ranh nhưng an ninh trật tự trên địa bàn khu luôn ổn định, không có đơn thư khiếu kiện. Hiện khu không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/người/năm. Năm 2019, Tân Hoà được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...

Đồng chí Hoàng Thị Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Lương Sơn nhận xét: Chi bộ khu dân cư Tân Hoà là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2025, Tân Hoà được Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình (cũ) tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Những kết quả nổi bật của Chi bộ Khu dân cư Tân Hoà là minh chứng cho sự đoàn kết, nêu gương của các đảng viên trong chi bộ được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức lan toả trong từng gia đình, khu dân cư, tổ chức cơ sở đảng.

Cẩm Lệ