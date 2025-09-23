Điện ảnh Việt Nam với cơ hội hợp tác rộng mở tại LHP Quốc tế Busan 2025

Tại LHP quốc tế Busan 30, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, giới thiệu điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Nhiều hoạt động xúc tiến, giới thiệu điện ảnh Việt Nam được triển khai tại LHP quốc tế Busan 30

Không chỉ mang đến cái nhìn toàn cảnh về diện mạo điện ảnh Việt Nam hiện nay, các hoạt động xúc tiến, quảng bá còn thúc đẩy nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, mở ra triển vọng phát triển bền vững cho ngành điện ảnh.

Điện ảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định sự phát triển vượt bậc trên bản đồ điện ảnh khu vực khi hiện diện trong nhiều hạng mục quan trọng của LHP quốc tế Busan (BIFF) năm nay.

Hai bộ phim Việt Nam được lựa chọn trình chiếu là Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê - sau màn công chiếu thế giới lần đầu tại LHP quốc tế Toronto - góp mặt ở hạng mục A Window on Asian Cinema; Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt - vừa phát hành toàn quốc từ ngày 12/9 - tham dự hạng mục Midnight Passion dành cho dòng phim kinh dị.

Dự ánFlying Cows của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi - từng đoạt giải Dự án phim thể loại xuất sắc nhất tại Project Market 2025 thuộc DANAFF Talents (LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ ba)- đã nằm trong danh sách 30 dự án được lựa chọn tham dự Asian Project Market của BIFF 2025.

Quảng bá bối cảnh và môi trường làm phim tại Việt Nam

Tại Chợ Nội dung và Dự án phim Châu Á (ACFM) trong khuôn khổ BIFF, Không gian quảng bá điện ảnh Việt Nam là điểm nhấn mang đến cái nhìn toàn cảnh về sự chuyển mình mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong dòng chảy điện ảnh khu vực và thế giới.

Giới thiệu dự án phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh

Không gian giới thiệu đến bạn bè quốc tế Bộ chỉ số PAI (Production Attraction Index) - công cụ đo lường mức độ hấp dẫn của các địa phương Việt Nam đối với các đoàn làm phim quốc tế, hiện diện cùng hình ảnh những bối cảnh quay đặc sắc tại Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh..., vốn đã và đang trở thành “trường quay mở” cho nhiều dự án điện ảnh quốc tế. Đây cũng là dịp để khẳng định tiềm năng lớn lao của Việt Nam trong phát triển du lịch điện ảnh.

Không gian quảng bá cũng mang đến thông tin về LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) với các hạng mục nổi bật: chương trình phim dự thi, DANAFF Talents - gồm Vườn ươm dự án, Workshop diễn xuất vàMasterclass cùng các nhà làm phim danh tiếng.

VFDA cũng hé lộ định hướng mở rộng đón chào phim tham dự hai hạng mục dự thi và Vườn ươm dự án cho DANAFF IV- 2026, khẳng định tầm nhìn lâu dài và cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Không gian quảng bá cũng mang đến nhiều thông tin về LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF)

Các dự án phim Việt Nam mới đang được mong đợi: Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh và Sài Gòn Oppa (đồng sản xuất cùng đối tác Hàn Quốc) cũng được giới thiệu, được xem là những tác phẩm tiêu biểu cho xu hướng hợp tác quốc tế và sự đa dạng trong cách kể chuyện của điện ảnh Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cũng đã có cuộc làm việc quan trọng với Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) và ký kết Ý định thư với Hội K-Culture Education Association for Young (KEY).

Tại buổi làm việc với KOFIC, các bên thống nhất thúc đẩy hợp tác tăng cường sản xuất phim chung, xây dựng cơ sở dữ liệu điện ảnh Việt - Hàn, trao đổi chuyên gia và nghệ sĩ, tổ chức hội thảo về sản xuất phim tại hai quốc gia, phối hợp đào tạo nhân lực trẻ thông qua chương trình DANAFF Talents và Vườn ươm dự án.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam có cuộc làm việc quan trọng với Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC)

Đây là bước tiến cụ thể nhằm nối dài thành công của những dự án hợp tác Việt - Hàn thời gian qua, mở rộng cơ hội cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Đặc biệt, VFDA và KEY đã ký Ý định thư về Giao lưu Văn hóa quốc tế, đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển văn hóa đại chúng và điện ảnh tại Việt Nam và Hàn Quốc. Hai bên sẽ phối hợp trong 5 lĩnh vực: sản xuất và quảng bá phim, trao đổi văn hóa - giáo dục, đồng tổ chức sự kiện và diễn đàn, nghiên cứu và chia sẻ thông tin ngành, xây dựng mạng lưới toàn cầu.

Cuộc gặp gỡ và làm việc cùng Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc KOFIC

Trong khuôn khổ hợp tác này, KEY cũng là một trong những đơn vị hỗ trợ cho sự kiện Đêm Việt Nam tại BIFF 2025, đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu phong phú trong giai đoạn 2025 - 2026.

Hội thảo Nhịp đập Điện ảnh Việt Nam - Giới thiệu những dự án triển vọng được tổ chức trong khuôn khổ BIFF 2025 cũng là sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều khách mời quốc tế và đại biểu Việt Nam. Hội thảo tập trung phân tích những con số nổi bật và xu hướng phát triển của điện ảnh Việt Nam, vai trò của LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) trong bối cảnh khu vực.

Nhiều nhà làm phim uy tín đã tham gia phiên thảo luận: đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Thị Tường Vi, Nguyễn Phạm Hoàng Quân, Kim Dae Seung, với nhiều chia sẻ và góc nhìn đa chiều về cơ hội, khó khăn trong hợp tác, đồng sản xuất phim giữa hai quốc gia và kết nối quốc tế.

TS Ngô Phương Lan ký kết Ý định thư cùng Chủ tịch Key Association - ông Lee Sang Jun

Ông Park Kwang Su, Chủ tịch LHP quốc tế Busan nhấn mạnh: "Việt Nam có rất nhiều nhân lực giỏi, hoàn toàn có đủ khả năng để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh độc lập và mạnh mẽ, nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác."

Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định điện ảnh chính là "cây cầu kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc."

Các đại biểu tại Hội thảo

Nhiều chủ đề tại hội thảo thu hút sự quan tâm của các đại biểu Việt Nam và quốc tế

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh điện ảnh Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua đã có bước tiến đáng kể cả về doanh thu, chất lượng nghệ thuật và sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ. Bà khẳng định vai trò và đóng góp của VFDA với sự phát triển ấy qua những sáng kiến như Bộ chỉ số Thu hút Đoàn phim (PAI) và LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Tại đây, DANAFF IV cũng đã được công bố, dự kiến diễn ra từ 28/6 – 04/7/2026, với các hạng mục dự thi quốc tế và chương trình đặc biệt Những bộ phim xuất sắc của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới (1986–2026), cùng Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ.

Hội thảo không chỉ mang đến cái nhìn toàn cảnh về thị trường điện ảnh Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ điện ảnh Châu Á với những cơ hội hợp tác quốc tế tiềm năng trong thời gian tới.

Nguồn vtv.vn