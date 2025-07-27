Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Ngày 27/7, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh (đồi Cá Chuối, xã Hy Cương) nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Cùng dự về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đoàn công tác tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm.

Đoàn công tác thăm bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa, tưởng niệm và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc - những Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước. Khắc ghi công lao to lớn của các bậc tiền bối, Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng trao kinh phí xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Nguyễn Huy Bằng.

Cũng trong dịp này, hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhằm góp thêm nguồn lực giúp các hộ nghèo có thêm kinh phí xóa nhà tạm, Ban Nội chính Trung ương đã trao 60 triệu đồng, Ban Nội chính Tỉnh ủy trao 60 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa cho gia đình ông Nguyễn Huy Bằng ở khu Đại Phú, xã Sơn Lương, để giúp gia đình có thêm nguồn lực hoàn thành ngôi nhà, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đây là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc trao kinh phí xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Huy Bằng.

Phương Thanh