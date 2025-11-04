Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào, ngày 4/11, Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại Viêng Chăn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào AVILA và các đối tác doanh nghiệp tại Lào.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thay mặt Đoàn công tác gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn tới đồng chí Đại sứ cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn.

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bùi Thị Minh nhấn mạnh, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích hơn 9.361 km2, xếp thứ 15 cả nước; quy mô dân số hơn 4 triệu người; quy mô GRDP đạt 14 tỷ USD, đứng thứ 6 trong tổng số 34 tỉnh, thành của Việt Nam. Sự kết hợp đồng bằng - trung du - miền núi giúp Phú Thọ hội tụ nhiều lợi thế về địa lý, kinh tế, văn hóa để trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Về lĩnh vực đối ngoại, đồng chí trưởng đoàn khẳng định, được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước, công tác đối ngoại của tỉnh Phú Thọ thời gian qua được triển khai toàn diện, đúng định hướng và đạt kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ luôn coi trọng và ưu tiên quan hệ hợp tác với Lào, đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 địa phương (Luông Nậm Thà năm 1979 và Luông Pha Băng năm 2017) và hỗ trợ các tỉnh U Đôm Xay, Phong Sa Lỳ, Bò Kẹo, Hủa Phăn,... trong một số lĩnh vực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực; qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Phú Thọ trong việc duy trì, mở rộng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương của Lào trong thời gian tới; hỗ trợ kết nối, cung cấp thông tin về các chương trình, dự án, kêu gọi đầu tư của Lào đến với các doanh nghiệp Phú Thọ.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu của tỉnh Phú Thọ tiếp cận vào thị trường Lào; hỗ trợ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch có sự tham dự của các doanh nghiệp Lào và doanh nghiệp Phú Thọ nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư của mỗi bên. Đồng thời, đề nghị đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong công tác bảo hộ công dân, tăng cường phối hợp nắm tình hình, hỗ trợ pháp lý, giải quyết vụ việc liên quan đến công dân Phú Thọ tại Lào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ đến thăm Đại sứ quán. Đồng chí đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và các đối tác của Lào trong thời gian qua, đặc biệt là những hoạt động thiết thực của tỉnh tại các địa phương của Lào.

Đồng chí cũng thống nhất với các ý kiến đề xuất của của Đoàn công tác. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, thúc đẩy hợp tác giữa Phú Thọ với các địa phương của Lào; hỗ trợ tối đa hoạt động kết nối và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh Phú Thọ tại Lào cũng như đối với công tác bảo hộ công dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân tỉnh Phú Thọ tại Lào.

Yến Nguyễn - Phương Hoa