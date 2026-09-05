Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Na Uy

Chiều 4/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư và nghiên cứu thực tế tại các nước Bắc Âu và châu Âu, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Na Uy.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao bức tượng Quốc Tổ Hùng Vương tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, chu đáo và những hỗ trợ quý báu của Đại sứ quán dành cho đoàn công tác.

Đồng chí nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đã hình thành một không gian phát triển mới với diện tích trên 9.300 km2, quy mô dân số trên 4 triệu người. Vị thế trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội cùng sự kết hợp hài hòa giữa các lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, logistics, du lịch - văn hóa và nguồn nhân lực dồi dào đang tạo đà cho Phú Thọ bứt phá mạnh mẽ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin tới Đại sứ quán về những kết quả kinh tế - xã hội nổi bật, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cho biết: Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,52% (đứng thứ 4 cả nước), quy mô nền kinh tế đạt khoảng 412,4 nghìn tỷ đồng. Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững. Trong 8 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 41,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, việc triển khai quyết liệt cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%” đã tạo bước ngoặt trong cải thiện môi trường đầu tư, giúp tỉnh thu hút hơn 1,9 tỷ USD vốn FDI (gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2025, vượt 18,9% kế hoạch năm 2026) và 35,8 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Phú Thọ xác định thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Na Uy Lê Thị Thu phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở phân tích những điểm tương đồng và khả năng bổ sung lẫn nhau giữa tiềm năng của Phú Thọ với thế mạnh của Na Uy, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề xuất các trọng tâm hợp tác mang tính chiến lược về kinh tế, thương mại và đầu tư; phát triển bền vững; giáo dục và lao động; ngoại giao văn hóa - du lịch.

Phú Thọ kêu gọi các doanh nghiệp Na Uy đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ chế biến gỗ và nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường kết nối giao thương để xuất khẩu các sản phẩm chủ lực sang thị trường Bắc Âu như chè, gỗ ván ép, linh kiện điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ. Học tập kinh nghiệm quản lý môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn và giải pháp giảm phát thải carbon để phục vụ mục tiêu xây dựng các khu công nghiệp xanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng của Phú Thọ với các đối tác Na Uy. Thúc đẩy hợp tác đưa lao động tay nghề cao của tỉnh sang làm việc tại Na Uy...

Đặc biệt, tỉnh mong muốn phối hợp quảng bá hình ảnh Đất Tổ cùng hai Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ tới cộng đồng người Việt và người dân bản xứ. Đồng thời, thu hút các nhà đầu tư Na Uy hợp tác phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Để các định hướng sớm trở thành dự án cụ thể, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy tiếp tục đóng vai trò cầu nối để hỗ trợ thông tin thị trường, các tiêu chuẩn kỹ thuật; kết nối tỉnh với các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn lớn và đồng hành quảng bá môi trường đầu tư của Phú Thọ.

Về phía địa phương, Phú Thọ cam kết chuẩn bị đầy đủ danh mục dự án, chủ động phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Na Uy đến khảo sát, triển khai dự án.

Đánh giá cao sự chủ động, tinh thần hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và tầm nhìn phát triển bứt phá của tỉnh Phú Thọ, Đại sứ Lê Thị Thu khẳng định: Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Na Uy sẽ luôn là cầu nối vững chắc, tích cực hỗ trợ tỉnh cụ thể hóa các đề xuất, kiến nghị hợp tác.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ nỗ lực kết nối các đối tác, doanh nghiệp Na Uy có tiềm năng phù hợp với nhu cầu của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Na Uy.

Buổi làm việc mở ra nhiều triển vọng mới cho sự hợp tác đa phương diện giữa tỉnh Phú Thọ và các đối tác Na Uy, tiếp tục khẳng định bước đi chủ động của vùng Đất Tổ trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.

P.V