Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Hoà lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đoàn kết, sáng tạo; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng xã Minh Hòa phát triển bền vững

Xã Minh Hoà được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hoà. Trong những năm qua, mặc dù là xã miền núi còn nhiều khó khăn với xuất phát điểm kinh tế - xã hội còn thấp, hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, song được sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã Minh Hoà đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo xã Minh Hoà thăm dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH MTV Chè Á Châu, Phú Thọ tại thôn Tân Thành, xã Minh Hoà.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng từ xã đến chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng theo hướng đổi mới, phù hợp với thực tế địa phương. Triển khai nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 88 đảng viên. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW. Vai trò, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước, “dân vận khéo” được tổ chức sâu rộng, đạt hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thực hiện Nghị quyết Đại hội các xã nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Minh Hoà đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU, ngày 02/12/2020 về phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp; Nghị quyết số 24-NQ/ĐU, ngày 30/9/2021 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chuẩn nông thôn mới. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và phát triển kinh tế nông thôn được quan tâm. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới,... hình thành các vùng sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu như tổ chức liên kết giữa các hộ nông dân các xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng (cũ) với TNHH MTV Chè Á Châu, Phú Thọ với tổng diện tích 480,74 ha chè. Chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP, đến năm 2025, có 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP là Chè xanh xã Ngọc Lập, Thịt chua tỏi ớt Trường Xuân, thịt lợn bản địa Yên Lập, nước sạch Lòng Chảo và bánh nẳng Phục Cổ.

Về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xã tập trung hoàn thiện quy hoạch cụm công nghiệp và điểm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Trong đó, xã Ngọc Đồng (cũ) đã quy hoạch Cụm công nghiệp 75 ha; xã Minh Hoà (cũ) quy hoạch điểm công nghiệp 3,6ha. Tăng cường quảng bá, khuyến khích thu hút đầu tư vào địa bàn. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025 đạt 199,811 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển đa dạng gắn với vùng nguyên liệu có lợi thế; góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho Nhân dân; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động cơ bản có sự chuyển dịch đúng hướng.

Quy mô các bậc học được duy trì và phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được đầu tư, công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm. Duy trì 10/10 trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo xã Minh Hoà thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty Cổ phần lâm sản Minh Hoà, khu Đức Xuân

Trong nhiệm kỳ 2025- 2030, với mục tiêu “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết và sức mạnh tổng hợp; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng xã Minh Hòa phát triển bền vững”, Đảng bộ xã Minh Hoà xác định một số mục tiêu chủ yếu: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 6% trở lên; số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt 5 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 5% trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 300 tỷ đồng trở lên. Phấn đấu đến năm 2030, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 34 doanh nghiệp. 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn 7,5%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. Kết nạp từ 80 đảng viên mới.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ xã Minh Hoà xác định khâu đột phá đó là: Tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây chè, cây nguyên liệu và chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân.

Cụ thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hoá; ứng dụng công nghệ số vào phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cơ giới hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của sản phẩm; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Duy trì 369,3ha chè, tập trung thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm chè. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phấn đấu đến năm 2030 có 50% khu nông thôn mới, trong đó có 20% khu nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Ngọc Đồng diện tích 75 ha để thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch phục vụ đời sống của Nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ mới, công nghệ sạch và hiện đại, thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động.

Thực hiện các chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại và dịch vụ. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hàng hóa của địa phương, phát triển hệ thống bán lẻ sản phẩm OCOP. Tăng cường quảng bá, xúc tiến, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển các dự án về thương mại, dịch vụ du lịch lịch sử, du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử văn hoá của địa phương. Tập trung phát triển các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát huy vai trò, hiệu quả, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được xã xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trọng tâm là: Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Tăng cường công tác quản lý, hoạt động và thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng chính quyền phục vụ, liêm chính, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung bám nắm cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để đảm bảo môi trường phát triển kinh tế - xã hội.

Tập thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc xã Minh Hoà quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng xã Minh Hòa phát triển toàn diện và bền vững.

Phạm Quang Minh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Minh Hoà