Đổi Gió Hú tung trailer đầy cảnh nóng, gây tranh cãi trước ngày công chiếu

Trailer phim Đổi Gió Hú dài hơn 1 phút với loạt cảnh nóng táo bạo khiến dư luận tranh cãi, khán giả tò mò về giới hạn kiểm duyệt.

Tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của Margot Robbie

Ngay sau khi tung trailer mới, bộ phim Đổi Gió Hú lập tức trở thành tâm điểm khi hơn một phút giới thiệu phim gần như ngập tràn cảnh nóng, tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Với dàn diễn viên trẻ và cách tiếp cận trực diện, nhà sản xuất dường như muốn thách thức giới hạn của điện ảnh Việt, nơi những cảnh táo bạo thường bị kiểm duyệt gắt gao. Nhiều khán giả cho rằng việc cài cắm quá nhiều yếu tố gợi cảm có thể giúp phim thu hút sự chú ý, nhưng cũng dễ biến tác phẩm thành công cụ gây sốc thay vì khẳng định giá trị nghệ thuật.

Trong trailer, loạt cảnh tình cảm được thể hiện bằng góc quay cận, chuyển động chậm và ánh sáng tối, khiến bầu không khí vừa nặng nề vừa gợi cảm. Sự dày đặc của các phân cảnh này khiến người xem không khỏi đặt câu hỏi liệu bộ phim khi ra rạp có vượt qua được kiểm duyệt và giữ nguyên tinh thần mà đạo diễn muốn truyền tải. Dự kiến Đổi Gió Hú phiên bản “remake” sẽ được công chiếu vào tháng 3 năm 2026, nhiều khả năng sẽ cùng dịp Lễ Tình Nhân (Valentine) để các cặp đôi ra rạp thưởng thức.

Trước những ý kiến trái chiều, ekip làm phim nhấn mạnh rằng cảnh nóng chỉ là một phần để khắc họa tâm lý nhân vật và đẩy kịch bản đi xa hơn, chứ không nhằm mục đích câu khách. Tuy nhiên, việc khán giả vẫn liên tục tranh luận cho thấy bộ phim đã thành công trong việc tạo hiệu ứng truyền thông, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa nghệ thuật và sự khiêu khích. Đổi Gió Hú dự kiến công chiếu cuối năm nay, và với sức nóng ngay từ trailer, tác phẩm chắc chắn sẽ còn gây nhiều bàn luận khi chính thức ra mắt.

Nguồn vtv.vn