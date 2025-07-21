Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà gia đình người có công tại xã Cao Phong

Ngày 21/7, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đồng chí Bùi Đức Hinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã đi thăm, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn xã Cao Phong. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo xã Cao Phong.

Đồng chí Bùi Đức Hinh đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Bùi Ngọc Thuận, xã Cao Phong.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng quà bà Bùi Thị Nậy, là vợ liệt sỹ, sinh năm 1938, tại xóm Trang Trên, xã Cao Phong và ông Bùi Ngọc Thuận, sinh năm 1942 tại xóm Bưng 1, xã Cao Phong là thương binh hạng 2.

Các đồng chí lãnh đạo xã Cao Phong tặng quà gia đình thương binh Bùi Ngọc Thuận, xã Cao Phong.

Bùi Thị Nậy là vợ của liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cuộc sống của bà hiện khá hoàn cảnh khi cả hai người con gái đều đã mất. Tuy vậy, bà vẫn giữ tinh thần kiên cường, là tấm gương để mọi người noi theo.

Ông Bùi Ngọc Thuận là người có quá trình công tác lâu dài, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Công an và hệ thống chính trị tỉnh Hòa Bình (cũ). Từ một giáo viên vỡ lòng ở xã Xuân Phong (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hà Sơn Bình cũ), ông đi thoát ly tại Nông trường TNXP 12B, rồi vào học Trường Thanh niên Lao động XHCN. Sau đó, ông chuyển sang công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) và tỉnh Hà Sơn Bình (cũ)... Sau này, ông tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn; Phó Ban công tác sông Đà, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình (cũ), Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh ủy, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoà Bình. Trong quá trình công tác, ông Bùi Ngọc Thuận đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn nêu gương sáng trong cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng cộng đồng và luôn là điểm tựa tinh thần cho con cháu.

Các đồng chí cấp uỷ, chính quyền xã Cao Phong tặng quà gia đình vợ liệt sĩ tại xã Cao Phong.

Tại buổi đến thăm, đồng chí Bùi Đức Hinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thương binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương.

Đồng chí Bùi Đức Hinh đã trao quà và gửi lời chúc sức khỏe, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Cao Phong ngày càng phát triển.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Cao Phong và các ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đồng chí Bùi Đức Hinh kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục phục vụ hành chính công xã Cao Phong.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục phục vụ hành chính công xã Cao Phong.

Hồng Trung