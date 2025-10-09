Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng; tích cực đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 7,5%/năm, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2016 - 2020 (7%/năm) và cao hơn mức trung bình cả nước (6,3%/năm). Quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt hơn 354 nghìn tỷ đồng, dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố), gấp 1,56 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, ước đến hết năm 2025, tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 86,8% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 13,2%.

Đóng góp vào thành công trên có vai trò rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Các doanh nghiệp không chỉ tạo nguồn thu lớn nộp vào ngân sách Nhà nước, mà còn tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa phương, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Điển hình như Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (Toyota), có mặt tại tỉnh từ năm 1995, Toyota không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô tại thị trường Việt Nam. Thành công đó không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ, tạo ra một hệ sinh thái vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước.

Ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chia sẻ: Trong chiến lược phát triển của Toyota, mọi mục tiêu đều hướng đến xây dựng cộng đồng, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thực hiện mục tiêu, cam kết đó, từ khi thành lập đến nay, Toyota đã đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, đạt hơn 454 triệu USD, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện, Toyota tạo việc làm trực tiếp cho gần 1.500 lao động, trong đó, gần 50% là người dân địa phương. Công ty cũng đang triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội từ đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, đến văn hóa, giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Ông Nakano Keita đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Phú Thọ hiện nay. Sự đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng giúp Toyota yên tâm đầu tư lâu dài. Thành công của Toyota là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt, cùng có lợi giữa doanh nghiệp và địa phương.

Thành công của Phú Thọ hôm nay có dấu ấn từ sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Tỉnh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp; lãnh đạo tỉnh luôn cầu thị, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu đầu tư cũng như triển khai dự án, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm sóc các nhà đầu tư tại chỗ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư ổn định và phát triển...

Môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, trong 5 năm qua (2020 - 2025), tỉnh đã thu hút được gần 600 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng hơn 171.000 tỷ đồng và 230 dự án FDI với số vốn đăng ký hơn 3,5 tỷ USD. Có 12.800 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên gần 41.000.

Phú Thọ sau hợp nhất có có dư địa, không gian phát triển kinh tế rộng lớn hơn. Mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế; có tốc độ tăng trưởng GRDP theo giá so sánh của giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 11 - 12%/năm. GRDP bình quân đầu người khoảng 220 - 230 triệu đồng; đóng góp của nhân tố TFP vào tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 55 - 60%; đóng góp của kinh tế số đạt trên 30% GRDP; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35 - 40%; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tập trung phát triển các thành phần kinh tế, tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp để thu hút các nguồn lực đầu tư. Theo đó, Phú Thọ cam kết tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi nhất; đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng tái tạo để hỗ trợ phát triển sản xuất; phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghệ mới... Đặc biệt là chính sách về cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra trực tuyến, từ xa...

Trần Tỉnh