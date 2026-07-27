Đưa các anh trở về

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Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình hiện thực hóa khát vọng đoàn tụ của hàng nghìn gia đình trên khắp cả nước. Đã có những người lính trở về nhờ những cuộc tìm kiếm bền bỉ. Cũng có những danh tính được xác lập nhờ thành tựu của khoa học. Mỗi cuộc đoàn tụ là một minh chứng cho ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chiến dịch.
baophutho.vn Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 27/7 đến đêm ngày 28/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú...
baophutho.vn Đất nước đã ngừng tiếng bom đạn, nhưng có những ký ức chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim người lính. Mỗi lần gặp lại đồng đội, trở về chiến...
baophutho.vn Với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp tổ chức, công tác thi đua - khen thưởng được xã Tam Dương Bắc triển khai hiệu quả, tạo động lực và...
baophutho.vn Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công...
baophutho.vn Sáng 27/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên cùng cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã tổ chức dâng hương, dâng hoa...
baophutho.vn Tháng Bảy về, các cấp bộ Đoàn trên quê hương Đất Tổ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân hướng về người có công với cách mạng. Từ những...
baophutho.vn “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ... Các anh không về, mình mẹ lặng im...”. Những ca từ ấy gợi nhắc sự hy sinh, mất mát của các Mẹ...