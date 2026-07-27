Đưa các anh trở về

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất,...

2026-07-27 15:42:00 baophutho.vn Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 27/7 đến đêm ngày 28/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú...

Chuyện kể từ chiến trường

2026-07-27 15:22:00 baophutho.vn Đất nước đã ngừng tiếng bom đạn, nhưng có những ký ức chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim người lính. Mỗi lần gặp lại đồng đội, trở về chiến...

Để thi đua khen thưởng là động lực phát triển

2026-07-27 14:32:00 baophutho.vn Với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp tổ chức, công tác thi đua - khen thưởng được xã Tam Dương Bắc triển khai hiệu quả, tạo động lực và...

Đẩy mạnh chăm lo đời sống người có công với cách mạng

2026-07-27 10:53:00 baophutho.vn Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công...

Xã Chí Tiên tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chăm lo người có công với...

2026-07-27 10:15:00 baophutho.vn Sáng 27/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên cùng cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã tổ chức dâng hương, dâng hoa...

Tháng Bảy tri ân

2026-07-27 10:04:00 baophutho.vn Tháng Bảy về, các cấp bộ Đoàn trên quê hương Đất Tổ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân hướng về người có công với cách mạng. Từ những...