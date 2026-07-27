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Đưa các anh trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình hiện thực hóa khát vọng đoàn tụ của hàng nghìn gia đình trên khắp cả nước. Đã có những người lính trở về nhờ những cuộc tìm kiếm bền bỉ. Cũng có những danh tính được xác lập nhờ thành tựu của khoa học. Mỗi cuộc đoàn tụ là một minh chứng cho ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chiến dịch.

Đưa các anh trở về



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chiến dịch Tìm kiếm Người lính đoàn tụ Khát vọng Gia đình Khoa học Hài cốt Ý nghĩa Liệt sĩ
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