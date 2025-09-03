Phú Thọ 24h
Gần 4.200 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dịp này, Đảng bộ tỉnh có 4.197 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 4.175 đảng viên được trao tặng và 22 đảng viên được truy tặng.

Gần 4.200 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Thị Liên

Cụ thể, có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 81 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 433 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, được trao tặng cho những đảng viên có quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài, trung thành với lý tưởng cách mạng. Thể hiện sự trân trọng, ghi nhận và tri ân của Đảng đối với công lao, đóng góp của đảng viên. Được trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là sự giáo dục, động viên thế hệ trẻ noi gương, tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng.

Hoàng Nga


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Huy hiệu đảng Cách mạng tháng tám Quốc khánh 2/9 Đảng bộ Kỷ niệm huy hiệu 75 năm tuổi đảng Thế hệ trẻ
