Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước

Ngày 24/8, Ban liên lạc (BLL) hưu trí Văn phòng UBND tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 * 28/8/2025). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên BLL đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và trưởng thành của hệ thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước. BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh hiện có 75 hội viên. Trong quá trình công tác, đội ngũ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn giữ vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau khi nghỉ hưu, nhiều hội viên BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia đóng góp ý kiến phản biện vào các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương. Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, giàu tính thực tiễn kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước

Câu lạc bộ hưu trí Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng hoa chúc mừng BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, công tác khuyến học - khuyến tài, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, vận động con cháu thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu bày tỏ sự trân trọng và tấm lòng biết ơn những cống hiến của các thế hệ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ. Báo cáo với các hội viên trong BLL về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình và khái quát những kết quả đạt được ban đầu sau gần 2 tháng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí khẳng định, dù đã nghỉ hưu, nhưng các bác, các đồng chí vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, luôn là chỗ dựa tinh thần, kinh nghiệm quý báu cho đội ngũ cán bộ đương chức. Đặc biệt, với bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu thực tiễn, sẽ tiếp tục có nhiều ý kiến tâm huyết, đóng góp trí tuệ cho những quyết sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, mỗi hội viên cần phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, con cháu trong gia đình và cộng đồng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất là trong quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Văn phòng UBND tỉnh Phó chủ tịch UBND tỉnh cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ gặp mặt kỷ niệm Trung tâm hội nghị Lãnh đạo Phát triển kinh tế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sân chơi trí tuệ học đường

Sân chơi trí tuệ học đường
2025-08-23 13:42:00

baophutho.vn Trường quay S8, Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ không còn chỗ trống; không gian ngập tràn cờ, hoa, biểu ngữ; những slogan được đồng thanh...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long