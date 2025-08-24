Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước

Ngày 24/8, Ban liên lạc (BLL) hưu trí Văn phòng UBND tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 * 28/8/2025). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên BLL đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và trưởng thành của hệ thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước. BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh hiện có 75 hội viên. Trong quá trình công tác, đội ngũ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn giữ vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau khi nghỉ hưu, nhiều hội viên BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia đóng góp ý kiến phản biện vào các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương. Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, giàu tính thực tiễn kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

Câu lạc bộ hưu trí Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng hoa chúc mừng BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, công tác khuyến học - khuyến tài, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, vận động con cháu thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng BLL hưu trí Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu bày tỏ sự trân trọng và tấm lòng biết ơn những cống hiến của các thế hệ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ. Báo cáo với các hội viên trong BLL về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình và khái quát những kết quả đạt được ban đầu sau gần 2 tháng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí khẳng định, dù đã nghỉ hưu, nhưng các bác, các đồng chí vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, luôn là chỗ dựa tinh thần, kinh nghiệm quý báu cho đội ngũ cán bộ đương chức. Đặc biệt, với bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu thực tiễn, sẽ tiếp tục có nhiều ý kiến tâm huyết, đóng góp trí tuệ cho những quyết sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, mỗi hội viên cần phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, con cháu trong gia đình và cộng đồng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất là trong quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Hồng Nhung