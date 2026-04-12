Giá cả thị trường ngày 12/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bắp bò
58.000 đồng/200g
2
Chân giò heo
33.000 đồng /600g
3
Bao tử heo NT I-Food
63.000 đồng/300g
4
Dầu đậu nành Tường An 1 lít
66.000 đồng/Chai 1 lít
5
Nước tương Nhị Ca Tam Thái Tử 500ml
8.800 đồng/Chai 500ml
6
Cam sành
55.000 đồng/5kg
7
Bánh quế vị kem socola Cosy gói 117.6g
11.500 đồng/Gói 117.6g
8
Thùng 48 hộp sữa chua YoMost cam 170ml
295.000 đồng/48 hộp 170ml
9
Mận đá đường
14.800 đồng/500g
10
Thùng 24 lon bia Tiger Bạc 330ml
405.000 đồng/24 lon 330ml
11
Đường vàng Quảng Ngãi
32.500 đồng/Gói 1kg
12
Nui rau củ chữ C Meizan
12.000đồng/Gói 200g
13
Xịt lau bếp Sunlight bọt tuyết 500ml
34.000 đồng/Chai 500ml
14
Nước lau sàn Sunlight chanh sả 2kg
44.000 đồng/Túi 2kg
15
Nước giặt OMO chuyên gia giữ màu 2,1kg
119.000 đồng/Túi 2.1kg
Kết Đoàn
