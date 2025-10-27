Giải pháp nâng cao giá trị và bảo vệ người tiêu dùng

Xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh. Những năm qua, Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, từng bước hình thành hệ thống chuỗi liên kết chặt chẽ, kiểm soát an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ. Không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mô hình chuỗi còn tạo đòn bẩy nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người nông dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường kiểm tra chất lượng sản phẩm theo định kỳ tại Hợp tác xã Rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên.

Siết chặt quản lý chất lượng

Xác định vai trò then chốt của chuỗi trong đảm bảo an toàn thực phẩm và gia tăng giá trị nông sản, ngành Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu ban hành nhiều kế hoạch trọng điểm, trong đó nổi bật là Kế hoạch số 1865/KH-UBND ngày 23/5/2023 về phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đến năm 2025.

Đồng chí Lê Hồng Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường tỉnh khẳng định: “Ngành Nông nghiệp & Môi trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị chuyên môn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp. Việc kiểm soát chất lượng được thực hiện xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra, từ sản xuất đến tiêu thụ”.

Toàn tỉnh hiện có 207 chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn với các sản phẩm chủ lực như: Chè, bưởi, chuối, rau, gạo, thịt lợn, thịt gà... Tất cả sản phẩm trong chuỗi đều được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ngành đã tổ chức 82 lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, phổ biến quy trình sản xuất, hỗ trợ tem QR, bao bì nhãn mác, thúc đẩy chuyển đổi số với 50 đơn vị áp dụng phần mềm “Agritech” - Chuỗi nông nghiệp số”, đây là một nền tảng quản lý và giám sát quá trình sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị.

Hoạt động giám sát chất lượng được triển khai nghiêm túc. Trong hơn 1.300 mẫu được kiểm nghiệm từ khi triển khai Kế hoạch số 1865 đến nay, có 98,9% mẫu đạt yêu cầu. Đáng chú ý, ngành Nông nghiệp & Môi trường cũng phối hợp với các đơn vị liên ngành như Y tế, Công thương, Công an, Quản lý thị trường... tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục trong sản xuất, kinh doanh.

Công ty Cổ phần Lita Foods thực hiện chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm...

Tạo đà phát triển

Cùng với tổ chức sản xuất bài bản, hiệu quả của các chuỗi ngày càng được khẳng định thông qua chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và khả năng mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã chủ động liên kết, đầu tư vùng nguyên liệu, nhà xưởng hiện đại, thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn VietGAP, HACCP, OCOP...

Bà Trần Thị Lộc - Đại diện Công ty Cổ phần Lita Foods, xã Thanh Sơn cho biết: “Công ty sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Trường Foods như: Thịt chua, thịt thính, lạp sườn, nem chua... theo quy trình chuỗi khép kín, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Nguyên liệu đầu vào được kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn gốc, giấy tờ, kết hợp quy trình kiểm tra nội bộ chặt chẽ, định kỳ. Người lao động được tập huấn về an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ; toàn bộ nhà xưởng, thiết bị sản xuất được đầu tư hiện đại, đồng bộ. Việc thực hiện nghiêm túc chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm, mà còn nâng cao chất lượng, tăng thời hạn sử dụng sản phẩm. Đặc biệt, nhờ triển khai đồng bộ chuỗi từ sản xuất tới truy xuất nguồn gốc, hơn 10 sản phẩm của công ty đều đạt chứng nhận OCOP 4 sao; riêng bộ quà biếu cao cấp Concui hội tụ đầy đủ các yếu tố an toàn, thẩm mỹ, giá trị sử dụng - đã được xếp hạng OCOP 5 sao cấp quốc gia”.

Việc phát triển chuỗi còn giúp mở rộng tiêu thụ thông qua kết nối với các siêu thị lớn như Big C, Winmart, Co.opmart... và các sàn thương mại điện tử. Đến nay, tỉnh đã thiết lập 302 gian hàng trên sàn thương mại điện tử, giới thiệu 945 sản phẩm, thu hút hơn 5,5 triệu lượt truy cập. Ngành cũng tích cực xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức các điểm cầu trực tuyến với Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường cho sản phẩm an toàn.

Xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn là hướng đi tất yếu nhằm đảm bảo chất lượng nông sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và ngay chính chủ thể sản xuất, tiêu thụ, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế là địa phương đi đầu trong sản xuất nông sản sạch, bền vững, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Anh Thơ