Giải thưởng Cánh diều 2025 đang... gặp khó

Tôn vinh những tác phẩm, tác giả xuất sắc, nhưng năm nay, Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết đang gặp một số khó khăn liên quan đến Lễ trao giải Cánh diều 2025.

Lễ trao giải Cánh diều năm 2024

Cánh diều là một giải thưởng điện ảnh danh giá, được tổ chức hàng năm của Hội Điện ảnh Việt Nam. Giải thưởng nhằm tổng kết hoạt động sáng tác điện ảnh và phim truyền hình năm 2025, khen thưởng các tác phẩm, tác giả xuất sắc, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lao động nghệ thuật của nghệ sỹ, người làm phim điện ảnh, truyền hình trên cả nước.

Là giải thưởng nghề nghiệp nên đối tượng tham dự Cánh diều 2025 là các cơ sở sản xuất phim điện ảnh và truyền hình trong nước; cá nhân là đạo diễn phim ngắn dưới 30 tuổi; các cá nhân, đơn vị xuất bản có ấn phẩm thuộc lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình về nghệ thuật điện ảnh và phim truyền hình.

Hội Điện ảnh Việt Nam đã thông báo rộng rãi về Giải thưởng Cánh diều 2025 nhằm lựa chọn và trao giải, tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc trong năm qua.

Năm 2025 là một năm bùng nổ về không chỉ về số lượng mà cả chất lượng các bộ phim. Riêng ở hạng mục phim truyện điện ảnh, "đường đua" giành giải Vàng năm nay dự kiến sẽ là màn thi đấu nghẹt thở giữa nhiều đối thủ "nặng ký", gồm: Mưa đỏ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Bộ tứ báo thủ, Tử chiến trên không, Nụ hôn bạc tỷ, Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối...

“Mưa đỏ” dự kiến là một trong những “ứng cử viên” sáng giá trên “đường đua” năm nay

Cơ cấu giải thưởng năm nay không có nhiều thay đổi so với năm trước. Sẽ có các giải Cánh diều Vàng, Cánh diều Bạc và Bằng khen trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất của phim truyện điện ảnh, phim truyện truyền hình, phim ngắn, phim hoạt hình, phim khoa học, phim tài liệu, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình.

Giải cá nhân bao gồm Nam, Nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất; Đạo diễn của các thể loại phim hoạt hình, khoa học, tài liệu; Biên kịch, Đạo diễn và diễn viên nam, nữ chính của thể loại phim truyện truyền hình, cùng các thành phần sáng tác chính của phim truyện điện ảnh gồm biên kịch (ngoại trừ biên kịch của phim làm lại từ kịch bản/phim nước ngoài), đạo diễn, quay phim, âm thanh, âm nhạc...

Tuy nhiên, theo thông báo về Giải thưởng Cánh diều 2025, do Hội Điện ảnh Việt Nam - cũng như các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành khác, đang trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, cũng như khó khăn trong việc huy động nguồn hỗ trợ tổ chức Lễ trao giải thưởng; nên hoạt động công bố và trao Giải thưởng Cánh diều 2025 sẽ phải “tùy thuộc vào điều kiện và khả năng thực tế của Hội Điện ảnh Việt Nam”.

Một số thông tin cho biết, do vướng mắc về định mức chỉ tiêu chung, hiện tiền thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hạng mục giải thưởng của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2025 (trong đó có Giải thưởng Cánh diều) vẫn chưa được phép chi. Trong trường hợp các Hội không tháo gỡ được vướng mắc này thì các tác phẩm, cá nhân giành Giải thưởng, Bằng khen của Cánh diều 2025 sẽ không nhận được tiền thưởng kèm theo.

Thông báo của Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, các phim điện ảnh, truyền hình, phim hoạt hình, phim tài liệu khoa học và phim ngắn tham dự Cánh diều được sản xuất từ 15/7/2024 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.

Phim điện ảnh có độ dài tối đa không quá thời lượng một suất chiếu rạp; Phim truyền hình có độ dài (tính bằng tập) không hạn chế; Phim ngắn (truyện, tài liệu, hoạt hình) do các tác giả trẻ (dưới 30 tuổi) thực hiện và có độ dài dưới 30 phút; Phim điện ảnh, truyền hình và phim ngắn các thể loại do người Việt thực hiện, có ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt và chủ sở hữu (hoặc đồng sở hữu) thuộc Việt Nam.

Các bản phim gửi dự giải phải đạt chuẩn kỹ thuật tốt; Phim và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình thực hiện từ ngày 01/8/2024 đến thời điểm đăng ký dự giải Cánh diều 2025, đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phổ biến, phát sóng, công bố rộng rãi và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.

Thời hạn gửi bản đăng ký và tác phẩm, công trình dự giải thưởng - Phim truyện truyền hình: trước ngày 25/10/2025. - Công trình nghiên cứu lý luận phê bình: trước ngày 30/10/2025. - Phim khoa học, tài liệu, hoạt hình, phim ngắn: trước ngày 10/11/2025. - Phim truyện điện ảnh: trước ngày 15/11/2025. Địa chỉ: Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Nguồn vtv.vn