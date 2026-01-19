Giảm 41 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Năm 2025, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát hiện, lập hồ sơ xử lý 106 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 41 vụ so với năm 2024.

Trong số các vụ vi phạm được phát hiện, phá rừng trái pháp luật chiếm tỷ lệ cao với 36 vụ, gây thiệt hại gần 6ha rừng. Đơn vị phát hiện 9 vụ khai thác rừng trái pháp luật; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng gây cháy rừng có 9 vụ, làm thiệt hại hơn 10ha rừng...

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn phối hợp với các đơn vị tổ chức tuần tra, kiểm tra các tuyến rừng giáp ranh.

Qua xử lý, lực lượng chức năng đã tịch thu gần 20m3 gỗ các loại. Tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 650 triệu đồng, trong đó tiền phạt vi phạm hành chính hơn 620 triệu đồng và tiền khắc phục hậu quả khoảng 28 triệu đồng. Việc giảm số vụ vi phạm cho thấy hiệu quả tích cực từ công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đến người dân, nhất là các hộ sống gần rừng, chủ rừng và các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản; gắn tuyên truyền với ký cam kết không vi phạm pháp luật lâm nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, “điểm nóng” về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Bên cạnh đó, Chi cục tăng cường phối hợp liên ngành giữa kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương và các chủ rừng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng mới, góp phần giữ ổn định diện tích rừng và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh