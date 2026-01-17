Giảm thuế giá trị gia tăng hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo tăng thu ngân sách nhà nước

Thời gian qua, việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ được ngành Thuế Phú Thọ triển khai rộng rãi, kịp thời, đúng quy định đến các doanh nghiệp được hưởng trên địa bàn tỉnh. Qua phản ánh của các doanh nghiệp, việc giảm thuế GTGT lần này có thời gian dài hơn so với trước (từ ngày 1/7/2025 đến 31/12/2026), tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Nhờ chính sách giảm thuế GTGT, sản lượng sản xuất, bán hàng của Công ty TNHH Bao bì Atlantic tăng lên và tăng thu nhập cho người lao động.

Công ty TNHH Bao bì Atlantic (địa chỉ tại phố Đông Đoài, xã Xuân Lãng) là doanh nghiệp được hưởng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP. Ông Đặng Trung Dũng - Phó Giám đốc Công ty cho biết: "Việc giảm thuế GTGT tác động tích cực đến SXKD của doanh nghiệp; giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, kích cầu người dân tiêu dùng, từ đó làm tăng sản lượng hàng bán ra, tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc giảm thuế giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để tái đầu tư cho sản xuất, giảm vay vốn ngân hàng."

Đặc biệt, việc Chính phủ kéo dài thời gian giảm thuế GTGT tạo sự ổn định để các doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược kinh doanh, ký kết các hợp đồng dài hạn, giữ ổn định giá bán cho khách hàng.

Cùng quan điểm này, ông Đàm Anh Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ, phường Hòa Bình chia sẻ: "Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là chính sách giảm thuế GTGT 2% của Chính phủ, Công ty giảm bớt áp lực tài chính, dòng tiền, giảm giá thành sản phẩm, kích cầu người tiêu dùng và duy trì hoạt động ổn định trong năm 2025. Việc tiếp tục giảm thuế GTGT đến hết năm 2026 giúp Công ty có cơ sở để duy trì mức giá bán cạnh tranh, không phải điều chỉnh tăng giá, giúp giảm áp lực vốn lưu động, có điều kiện tái đầu tư vào công nghệ, hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm; kinh doanh tăng trưởng, nộp thuế tăng."

Cán bộ Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát công tác thực hiện giảm thuế GTGT đến doanh nghiệp được hưởng.

Ở khía cạnh khác, ông Bùi Văn Long - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Gia Huy 68 (địa chỉ tại khu phố Hàng Trạm, xã Yên Thủy) cho biết: "Doanh nghiệp đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện chính sách giảm thuế GTGT. Ngay từ khi chính sách được ban hành, cơ quan thuế đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các quy định liên quan. Thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, kịp thời, dễ tiếp cận để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, yên tâm đầu tư và phát triển bền vững".

Liên quan đến việc triển khai thực hiện giảm thuế GTGT cho các doanh nghiệp tại địa bàn, ông Hà Trung Hiếu - Trưởng Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ cho biết: Để đảm bảo chính sách giảm thuế GTGT được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn đơn vị quản lý thuế, Thuế cơ sở 16 đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bằng nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn, cũng như hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế tăng cường công tác hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc phát sinh; hướng dẫn doanh nghiệp xác định đúng đối tượng, hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, thực hiện quản lý, rà soát trên tinh thần hỗ trợ, tuyên truyền, không gây phiền hà. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai chính sách giảm thuế GTGT, thông qua việc khai thác các hệ thống quản lý thuế điện tử để theo dõi, rà soát tình hình kê khai, áp dụng mức thuế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đã phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật, điều chỉnh hệ thống phần mềm, đảm bảo việc lập hóa đơn, kê khai và áp dụng mức thuế GTGT giảm đúng quy định. Đến nay, đa số doanh nghiệp trên địa bàn đã kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng chính sách giảm thuế GTGT của Chính phủ.

Theo bà Nguyễn Thị Cử - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 4, thực hiện chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ước tính toàn tỉnh có khoảng 2.100 doanh nghiệp được giảm thuế suất từ 10% xuống 8% trên tổng số 2.200 doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, chiếm hơn 90%, với số thuế GTGT đầu ra được giảm khoảng 740 tỷ đồng. Điều quan trọng nhất là việc giảm thuế GTGT không chỉ là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển SXKD mà còn là định hướng tài khóa dài hạn nhằm phục hồi kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo tăng thu ngân sách nhà nước trong những năm tới.

Ngành Thuế Phú Thọ sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hiểu đúng, áp dụng đúng đối tượng được giảm thuế GTGT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hóa đơn điện tử để quản lý rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách. Chủ động tiếp nhận, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống.

