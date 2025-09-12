“Giữ lửa” nghề làm bánh trung thu truyền thống

Dịp Tết Trung thu, đối với mỗi gia đình, chiếc bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon là thứ không thể thiếu. Ngày nay, bánh trung thu đã có nhiều thay đổi về hương vị, màu sắc, có cả bánh nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng những chiếc bánh truyền thống vẫn luôn được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn, bởi hương vị riêng biệt gắn liền với ký ức một thời tuổi thơ xưa. Những cơ sở sản xuất gia truyền chính là nơi đã và đang góp phần gìn giữ hương vị bánh trung thu truyền thống.

Bánh trung thu mang thương hiệu Tạ Quyết luôn được khách hàng ưa chuộng.

Bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu đã nhộn nhịp. Trong đó có thể kể đến nghề làm bánh trung thu ở thị xã Phú Thọ (cũ) từ cụ Hoàng Quỹ. Con trai, con gái cụ đều theo nghề, mở cửa hàng và truyền dạy cho con cháu đến nay.

Cơ sở sản xuất bánh trung thu gia truyền Tạ Quyết là một trong những cơ sở nổi tiếng với gần 100 năm tuổi.

Nối tiếp nghề truyền thống của ông cha, ông Tạ Văn Được là con của cụ Tạ Quyết - chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu gia truyền Tạ Quyết, nay thuộc phường Âu Cơ chia sẻ: Nghề làm bánh trung thu gia truyền của gia đình được các cụ truyền lại cho bố tôi, ông sinh được 5 người con thì có 4 người theo nghề và đã mở cơ sở riêng. Tôi là con cả ở với ông bà, bố mẹ nên vẫn để tên cụ Tạ Quyết. Bánh trung thu được làm quanh năm, kể cả ngày thường, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Riêng dịp Tết Trung thu, gia đình tôi sản xuất khoảng 10 tấn bánh và được tiêu thụ khắp trong, ngoài tỉnh.

Những chiếc bánh nướng ra lò vàng ươm, thơm phức.

Bánh Trung thu có bánh nướng và bánh dẻo. Mỗi cái bánh đều có phần bao ngoài gọi là cùi bánh và bên trong là nhân. Để có những chiếc bánh ngon, với hương vị cổ truyền độc đáo, thơm ngậy, dẻo mềm mà không dính, từ công đoạn chọn bột đến làm nhân, đổ khuôn... đều được làm tỉ mỉ, khắt khe, đảm bảo kỹ thuật và an toàn thực phẩm. Cùng với bí quyết làm bánh riêng của từng cơ sở cộng với việc lựa chọn nguyên liệu kỹ khiến cho bánh gia truyền có hương vị riêng, làm nên sức sống của bánh trung thu truyền thống.

Vào mùa cao điểm Trung thu, mỗi ngày cơ sở sản xuất bánh trung thu Tạ Quyết cho ra lò khoảng 1.000 chiếc bánh nướng, bánh dẻo. Sản phẩm làm ra đến đâu bán hết tới đó nên bánh luôn mới.

Các công đoạn làm bánh trung thu truyền thống của cơ sở sản xuất bánh kẹo Nam Hải, khu 9, phường Thanh Miếu được làm thủ công, tỉ mỉ.

Còn tại cơ sở sản xuất bánh kẹo gia truyền Nam Hải ở khu 9, phường Thanh Miếu, vào dịp Tết Trung thu hàng chục công nhân tất bật cho ra lò các loại bánh nướng, bánh dẻo với hương vị khác nhau như: bánh vị thập cẩm, đậu xanh, khoai môn, trà xanh... Mỗi loại có nét đặc trưng riêng cả về hình thức lẫn hương vị nhân.

Ông Nguyễn Việt Hải, chủ Cơ sở sản xuất bánh kẹo gia truyền Nam Hải chia sẻ: Bánh trung thu gia truyền Nam Hải đã có gần 40 năm. Từ nhỏ tôi đã được ông bà, bố mẹ truyền dạy kỹ thuật làm bánh và để lại thương hiệu bánh trung thu gia truyền. Vì vậy, khi làm bánh tôi nghĩ mỗi chiếc bánh được ra lò và đến tay người tiêu dùng không chỉ đơn thuần vì lợi nhuận mà còn gìn giữ truyền thống của gia đình.

Bánh trung thu truyền thống vẫn luôn là sự lựa chọn của nhiều thực khách.

Ngày nay để phục vụ nhu cầu của khách hàng, ngoài nhân bánh thập cẩm truyền thống, các cơ sở sản xuất bánh trung thu còn sản xuất những chiếc bánh với các loại nhân phong phú như: gà nướng, trứng muối, đậu xanh sen xát, trà xanh, đậu đỏ, khoai môn, lá dứa, sầu riêng... Song bánh nhân thập cẩm truyền thống vẫn luôn giữ được vị trí riêng trong lòng thực khách, dù già hay trẻ. Đây cũng là “vũ khí riêng” của những cơ sở sản xuất bánh gia truyền mà sản xuất công nghiệp khó có thể thay thế.

Cơ sở sản xuất bánh kẹo Nam Hải, khu 9, phường Thanh Miếu có gần 40 năm sản xuất bánh trung thu truyền thống.

Giữa nhịp sống hiện đại, những cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống như gia đình ông Được, ông Hải không còn nhiều. Với lòng yêu nghề, họ vẫn nỗ lực, miệt mài truyền nghề, “giữ lửa” cho nghề sản xuất bánh trung thu truyền thống. Đó không chỉ là mong muốn lưu giữ hương vị cổ truyền mà còn gìn giữ nét văn hóa cho thế hệ mai sau.

Mộc Lâm