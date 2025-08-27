Hàng vạn khán giả Thủ đô “cháy” cùng “Việt Nam trong tôi” dưới mưa trắng trời

Dưới cơn mưa trắng trời đêm 26/8, hàng vạn người dân thủ đô vẫn đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam trong tôi”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam trong tôi” là hoạt động trọng điểm nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9-2025) do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp tổ chức.

Dù trời mưa tầm tã, hàng vạn khán giả thủ đô vẫn đội mưa đến dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam trong tôi”.

Với quy mô hoành tráng cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Erik, nhóm Chillies..., đêm nhạc không chỉ mang đến những tiết mục bùng nổ mà còn để lại dư âm sâu sắc về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn dưới cơn mưa trắng trời những vẫn làm “cháy” lên tinh thần của “Việt Nam trong tôi”.

Ngay từ sớm, mặc dù trời mưa tầm tã suốt buổi chiều nhưng hàng vạn người dân đã đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia với mong muốn được “cháy” hết mình với “Việt Nam trong tôi”.

Dù chương trình bị chậm 15 phút so với dự kiến do trời mưa lớn, nhưng khi ca sĩ Anh Tú và Dương Hoàng Yến đội mưa mở màn chương trình, hàng vạn cánh đã tay giơ lên dưới trời mưa tầm tã, cùng cất vang ca khúc “Tôi là người Việt Nam – Quê hương Việt Nam”. Giai điệu rộn ràng, giọng hát nội lực cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại hòa chung tiếng hát cùng hàng vạn khán giả đã nhanh chóng “đốt cháy” bầu không khí, mở đầu cho một bữa tiệc âm nhạc nhiều cảm xúc.

Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng sân khấu thiết kế hoành tráng càng khiến bầu không khí “Việt Nam trong tôi” thêm bùng nổ.

Ca sĩ Đức Phúc mang đến màu sắc lắng đọng sau tiết mục mở màn với các ca khúc “Khát vọng là người Việt Nam”, “Do what you want”. Giọng hát trong trẻo, cảm xúc chân thành giúp anh chạm đến trái tim người nghe. Phần trình diễn của Đức Phúc như một lời nhắn nhủ về tình yêu gia đình, quê hương – nơi mỗi người tìm thấy sự bình yên để trở về.

Khép lại chuỗi tiết mục ấn tượng của Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Erik xuất hiện đầy rực rỡ với “Đi giữa trời rực rỡ” và “Anh trai nước Việt”. Giọng hát trẻ trung, vũ đạo sôi động cùng sự đầu tư dàn dựng công phu đã biến phần trình diễn của Erik thành một trong những điểm sáng của đêm nhạc.

Như thường lệ, “Bắc Bling” của Hòa Minzy có sức hiệu triệu rất lớn.

Ban nhạc Chillies khuấy động khán phòng bằng loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như “Đại lộ Mặt trời”, “Cứ chill thôi” và “Vùng ký ức”. Với phong cách biểu diễn phóng khoáng, gần gũi, nhóm không chỉ mang đến sự sôi động mà còn tạo ra những phút giây sâu lắng, gợi nhắc ký ức tuổi trẻ cho khán giả.

Trong khi đó, Quân A.P lại chinh phục người nghe bằng chất giọng trầm ấm qua các ca khúc giàu cảm xúc như: “Mùi tổ ấm”, “Yêu cuộc đời hơn” và “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”. Điều đặc biệt là, ngay sau tiết mục biểu diễn của mình kết thúc, Quân A.P đã tiết lộ, anh sẽ trích 50 triệu đồng chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung. Hành động thiết thực này đã một lần nữa làm cháy lên nhiệt huyết, tinh thần tương thân tương ái của hàng vạn khán giả đang có mặt tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn xuất hiện với phong cách trẻ trung, trình diễn loạt ca khúc như: “Tiến tới giấc mơ”, “Trở về”

Trong số các nghệ sĩ tham gia, Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy là hai nhân tố tạo nên sự bùng nổ lớn nhất. Nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn xuất hiện với phong cách trẻ trung, trình diễn loạt ca khúc như: “Tiến tới giấc mơ”, “Trở về”, và đặc biệt là phần song ca “Tự nguyện” cùng Hòa Minzy. Trong khi đó, Hòa Minzy lại để lại ấn tượng bằng những ca khúc đầy nội lực như: “Bắc Bling”, “Sẽ chiến thắng” với giọng hát vang, giàu cảm xúc cùng phong thái biểu diễn tự tin giúp Hòa Minzy chiếm trọn tình cảm người hâm mộ.

Chương trình khép lại không chỉ là một đêm nhạc hội mãn nhãn mà còn là minh chứng cho sức mạnh gắn kết của âm nhạc. Sự tỏa sáng của các nghệ sĩ đã góp phần biến “Việt Nam trong tôi” trở thành một dấu ấn nghệ thuật đáng nhớ, nơi niềm tự hào dân tộc được cất lên bằng âm nhạc, cảm xúc và tình yêu bất tận dành cho đất nước.

Sự tỏa sáng của các nghệ sĩ đã góp phần biến “Việt Nam trong tôi” trở thành một dấu ấn nghệ thuật đáng nhớ.

Sau chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã trao 600 triệu đồng hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do bão số 5 gây ra cho đại diện 3 tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

