Hệ điều hành MagicOS trên HONOR 400 cho độ mượt mà bền bỉ suốt 4 năm

HONOR 400 hướng đến trải nghiệm sử dụng lâu dài khi MagicOS 9.0 chú trọng độ mượt, khả năng tối ưu, những tiện ích thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày. Nền tảng phần mềm được hỗ trợ cập nhật dài hạn để thiết bị duy trì sự mới mẻ theo thời gian. Bên cạnh đó, độ bền pin đến 4 năm góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Điện thoại HONOR 400 5G vận hành mượt với MagicOS 9.0

Trải nghiệm phần mềm là yếu tố đáng để bạn chú ý khi một chiếc smartphone được sử dụng thường xuyên trong nhiều năm. Khả năng vận hành ổn định và tiện dụng của thiết bị rất có ý nghĩa và phải thể hiện rõ rệt hơn trong đời sống hằng ngày.

MagicOS 9.0 tối ưu giao diện mượt mà, ít bloatware

HONOR 400 được cài sẵn MagicOS 9.0 dựa trên Android 15, mang đến giao diện mượt mà, tối ưu và hạn chế ứng dụng rác không cần thiết. Cách tổ chức phần mềm này giúp những thao tác quen thuộc như chuyển ứng dụng, lướt nội dung hay xử lý công việc thường ngày trở nên thuận tiện hơn.

Thực tế đã ghi nhận máy đạt hơn 800.000 điểm AnTuTu.

Khả năng vận hành còn dựa trên Snapdragon 7 Gen 3 kết hợp RAM 12GB, phù hợp với nhu cầu đa nhiệm và xử lý các công việc thường nhật của bạn hơn. Trong trải nghiệm thực tế được ghi nhận, máy đạt hơn 800.000 điểm AnTuTu, qua đó cho thấy nền tảng hiệu năng đủ sức duy trì các tác vụ hằng ngày trơn tru.

6 năm cập nhật Android và vá bảo mật kéo dài vòng đời sử dụng

HONOR 400 được cam kết cung cấp 6 năm cập nhật Android cùng 6 năm vá bảo mật, tạo nền tảng để phần mềm tiếp tục được làm mới trong thời gian dài. Với người có thói quen giữ điện thoại nhiều năm, chính sách hỗ trợ kéo dài giúp thiết bị không nhanh chóng bị bỏ lại về phiên bản hệ điều hành.

Những cam kết giúp phần mềm được làm mới trong thời gian dài.

Chiếc điện thoại nhờ đó phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng dài hạn thay vì chỉ chú trọng trải nghiệm ở thời điểm mới mua. Cam kết cập nhật cũng bổ trợ cho MagicOS 9.0, giúp bạn có cơ sở kỳ vọng thiết bị tiếp tục nhận được những phiên bản Android và bản vá bảo mật mới về sau.

Magic Text và Voice-to-Text tăng tiện ích sử dụng

Magic Text của HONOR 400 5G có khả năng nhận diện và trích xuất nội dung chữ từ hình ảnh, giúp giảm bớt thao tác nhập lại thông tin theo cách thủ công. Trong những tình huống bạn cần lấy nhanh nội dung từ ảnh để sử dụng tiếp, tính năng AI này giúp quá trình xử lý văn bản trở nên thuận tiện và trực tiếp hơn.

Điện thoại vẫn sử dụng một cách mượt mà suốt 4 năm bền bỉ.

HONOR tích hợp tính năng Voice-to-Text hỗ trợ chuyển nội dung ghi âm thành văn bản và có khả năng nhận diện tiếng Việt. Tính năng tạo thêm lựa chọn khi cần xử lý nội dung bằng giọng nói, bổ sung cho Magic Text để các công việc liên quan đến văn bản được giải quyết linh hoạt hơn.

Pin Silicon-carbon duy trì độ bền đến 4 năm sử dụng

Pin Silicon-carbon 6.000mAh hướng đến thời gian sử dụng dài trong khi vẫn cho phép thiết bị duy trì kiểu dáng mỏng nhẹ. Quan trọng hơn nếu bạn là người dùng máy lâu năm, viên pin có thể duy trì hiệu suất tốt ngay cả sau 4 năm sử dụng liên tục, tùy điều kiện thực tế.

Điện thoại HONOR 400 kết hợp nền tảng phần mềm được hỗ trợ dài hạn với viên pin hướng đến độ bền qua nhiều năm sử dụng. Sự kết hợp đáng chú ý với người ít đổi điện thoại, vì trải nghiệm lâu dài không chỉ phụ thuộc độ mượt của hệ điều hành mà còn gắn với khả năng duy trì hiệu suất pin.

Mua HONOR 400 ở đâu uy tín?

HONOR 400 hiện được phân phối tại CellphoneS với chính sách bảo hành chính hãng và đổi mới trong 100 ngày đầu nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Bạn có thể tham khảo trực tiếp tại hệ thống để lựa chọn phiên bản phù hợp. Đây là lựa chọn thuận tiện khi muốn sử dụng máy lâu dài và có chính sách hậu mãi rõ ràng.