Hiện thực khát vọng nông sản hữu cơ bền vững

Giữa vùng đất Cao Phong màu mỡ, nổi tiếng với những đồi cam trĩu quả, chị Vũ Thị Lệ Thủy đã thắp lên khát vọng làm nông nghiệp sạch, gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội. Là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) 3T Farm, chị đã xây dựng thành công mô hình “Cam quà tặng 3T” theo hướng hữu cơ, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới.

Sinh năm 1983, quê gốc Nam Định, nhưng cơ duyên đã gắn bó cuộc đời chị Thủy với đất và người xã Cao Phong. Chứng kiến nỗi vất vả của bà con miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi cuộc sống phụ thuộc vào cây cam, chị nung nấu ý tưởng đổi mới tư duy sản xuất. Năm 2016, chị thành lập Nhóm sản xuất cây có múi Thanh Thủy, bước đầu chỉ có vài thành viên nhưng mang khát vọng lớn: Phát triển nông nghiệp an toàn. Đến năm 2018, HTX 3T Farm ra đời với phương châm “Sạch từ đất – Xanh từ tâm”. Trên cương vị Giám đốc, chị Thủy kiên quyết loại bỏ thuốc diệt cỏ, hạn chế tối đa hóa chất bảo vệ thực vật, thay bằng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và thảo mộc tự nhiên.

Chính sự tiên phong đó đã giúp sản phẩm cam Cao Phong của HTX 3T ngày càng được thị trường đón nhận. Năm 2019, toàn bộ thành viên HTX sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm “Cam quà tặng 3T Farm” đạt OCOP 3 sao và chỉ một năm sau đã nâng lên 4 sao – trở thành thương hiệu đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh.

Chị Vũ Thị Lệ Thủy, Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm (thứ 3 từ trái sang) là điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh với mô hình “Cam quà tăng 3T gắn với chuỗi sản xuất theo hướng hữu cơ vì môi trường sống xanh”.

Không dừng ở quả cam tươi, chị Thủy cùng HTX đã nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm như: Mứt cam, trà detox, bột cam, rượu cam, tinh dầu cam... Đến cuối năm 2023, 3T Farm đã có 6 dòng sản phẩm chế biến, giúp HTX duy trì sản xuất quanh năm và gia tăng giá trị nông sản.

Đặc biệt, năm 2023, cam Cao Phong lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Anh – một cột mốc quan trọng khẳng định thương hiệu cam Việt trên bản đồ nông sản quốc tế. Cùng với đó, HTX đã mạnh dạn phát triển mô hình kết hợp sản xuất hữu cơ với du lịch trải nghiệm, thu hút du khách đến tham quan, thưởng thức sản phẩm tại vườn, góp phần quảng bá thương hiệu cam Cao Phong.

Đến nay, HTX 3T Farm có 15 thành viên, quản lý trên 20 ha cam, doanh thu năm 2024 đạt gần 2 tỷ đồng. Sản phẩm cam 3T không chỉ hiện diện tại các hội nghị, hội thảo lớn mà còn có mặt ở nhiều cửa hàng thực phẩm sạch trên cả nước.

Bên cạnh kinh doanh, chị Vũ Thị Lệ Thủy luôn quan niệm “thành công không chỉ ở lợi nhuận mà còn ở sự sẻ chia”. Năm 2018, chị cùng Câu lạc bộ Doanh nhân ASEAN xây dựng “Cửa hàng 0 đồng” tại xã Dũng Phong, giúp người nghèo có nơi nhận hỗ trợ. Trong dịch phòng chống Covid-19, chị đã tặng hàng trăm kg cam, chanh, sả cho lực lượng tuyến đầu và ủng hộ quỹ phòng, chống dịch.

Những năm gần đây, chị liên tục tham gia hoạt động thiện nguyện ủng hộ đồng bào lũ lụt, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, tặng quà học sinh nghèo, vận động giúp bệnh nhân khó khăn... Chính những việc làm thiết thực ấy đã lan tỏa hình ảnh một nữ giám đốc giàu lòng nhân ái, gắn lợi ích tập thể với trách nhiệm xã hội.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, chị Vũ Thị Lệ Thủy đã nhận được nhiều Bằng khen của Bộ NN&PTNT trước đây, UBND tỉnh và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, dự án “Cam quà tặng 3T Farm” lọt top 35 dự án xuất sắc trong hơn 740 dự án của cuộc thi “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Từ những quả cam hữu cơ, chị Thủy không chỉ nâng cao giá trị kinh tế, tạo việc làm cho hàng chục lao động, mà còn lan tỏa thông điệp về sản xuất nông nghiệp xanh, vì sức khỏe cộng đồng, vì môi trường bền vững. Trên hành trình ấy, chị đã khẳng định vai trò một điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 của tỉnh Phú Thọ với mô hình “Cam quà tăng 3T gắn với chuỗi sản xuất theo hướng hữu cơ vì môi trường sống xanh”, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương thành điểm đến nông nghiệp sạch, đáng sống và thân thiện với môi trường.

Hương Lan