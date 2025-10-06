Tinh bột nghệ Nhưng Vần - Từ xứ Mường vươn ra thế giới

Từ một cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, Công ty TNHH Tinh bột nghệ Nhưng Vần ở xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa đã vươn lên xây dựng thành công sản phẩm OCOP 4 sao. Với triết lý phát triển gắn bó cùng cộng đồng và vì sức khỏe người tiêu dùng, tinh bột nghệ Nhưng Vần không chỉ lan tỏa giá trị từ núi rừng xứ Mường mà còn từng bước chinh phục thị trường quốc tế.

Vùng nguyên liệu sản xuất tinh bột nghệ Nhưng Vần được trồng trong môi trường tự nhiên, an toàn

Xuất phát từ chính nhu cầu hỗ trợ điều trị căn bệnh dạ dày của vợ, anh Bùi Văn Nhưng và chị Bùi Thị Vần đã “bén duyên” với cây nghệ. Ý tưởng trồng và chế biến nghệ làm thuốc được nhen nhóm, rồi bắt tay triển khai từ năm 2015. Câu chuyện khởi nghiệp không dễ ở một vùng quê còn nhiều khó khăn và ông chủ xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Song với sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần quyết tâm cao, anh Nhưng đã mạnh dạn đăng ký hộ kinh doanh năm 2016 và phát triển lên thành Công ty TNHH Tinh bột nghệ Nhưng Vần vào năm 2022.

Để có sản phẩm tinh bột nghệ chất lượng, trước hết cần có giống và vùng nguyên liệu đảm bảo. Từ cơ sở đó, anh Nhưng đã chọn khu vực đồi Mòi là vùng nguyên liệu và cung cấp giống nghệ, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, thu hoạch cho các hộ liên kết.

Những hộ liên kết trồng nghệ như bà Bùi Thị Thuỷ ở xóm Bưng nhớ rằng, qua bao thế hệ, người Mường gắn bó với triền đồi Mòi cao từ 500 - 1.000m so với mực nước biển. Thổ nhưỡng nơi đây có tính đặc trưng và gắn liền với câu chuyện xứ Mường. Trước kia, thời kỳ còn khó khăn, cây sắn được trồng ở đất này có chất lượng thơm ngon và nay đồng bào trồng nghệ cho hàm lượng curcumin cao, tạo ra sản phẩm bảo vệ sức khoẻ, mở hướng phát triển cho vùng dân tộc thiểu số.

Nghệ được đưa vào sấy lạnh, bảo toàn hàm lượng curcumin

Từ 1-2ha nghệ nếp ban đầu, hiện nay Công ty TNHH Tinh bột nghệ Nhưng Vần đã mở rộng vùng nguyên liệu lên gần 20ha, với trên 100 hộ liên kết sản xuất, sản lượng khoảng 50 tấn nghệ tươi/vụ. Điều này đồng nghĩa với việc tạo thêm nhiều việc làm cho nông dân đất Mường, giá trị kinh tế cao hơn 3-4 lần so với trồng ngô, sắn.

Sản phẩm tinh bột nghệ Nhưng Vần đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh

Cùng với xây dựng vùng nguyên liệu an toàn, Công ty đầu tư hệ thống nhà xưởng, máy móc chế biến, áp dụng công nghệ sấy lạnh hiện đại, bảo toàn hàm lượng curcumin - hoạt chất quý trong củ nghệ. Điều này giúp tinh bột nghệ Nhưng Vần có màu vàng tươi, mùi thơm dịu, mịn, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Mỗi vụ, Công ty cung cấp ra thị trường trên 1 tấn sản phẩm tinh bột nghệ.

Quy trình chế biến được kiểm soát nghiêm ngặt, từ khâu thu hoạch, làm sạch, nghiền lọc, tinh chế, sấy lạnh, đến đóng gói trong bao bì chuyên dụng có tem truy xuất nguồn gốc. Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2023, sản phẩm tinh bột nghệ Nhưng Vần được chứng nhận OCOP 4 sao, đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Anh Bùi Văn Nhưng - Giám đốc Công ty TNHH Nhưng Vần

Song song việc tạo ra sản phẩm chất lượng, Công ty quan tâm thiết kế bao bì, nhãn mác bắt mắt và tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại... Mới đây nhất, sản phẩm tinh bột nghệ Nhưng Vần được chọn tham gia Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - khu trưng bày của tỉnh Phú Thọ. Sản phẩm đã có mặt trên kệ hàng của nhiều cửa hàng thực phẩm sạch, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng.

Tinh bột nghệ Nhưng Vần là một trong những sản phẩm được tỉnh chọn tham gia Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Khẳng định chất lượng, từ xứ Mường, sản phẩm tinh bột nghệ Nhưng Vần vươn ra thế giới và đã xuất khẩu được lô hàng sang Anh quốc - thị trường “khó tính” với yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe. Sản phẩm còn được xúc tiến thương mại tại nhiều thị trường tiềm năng như Mỹ, Đức, Hà Lan, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của một doanh nghiệp trẻ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nơi mà từ hộ sản xuất đến công nhân và giám đốc đều là đồng bào dân tộc Mường.

Không dừng lại ở tinh bột nghệ, Công ty nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm. Hiện nay đã phát triển thêm sản phẩm bột nghệ gia vị, trà nghệ (kết hợp nghệ, gừng, lá lốt), trà lá ổi rừng. Các sản phẩm đều được sản xuất từ nguồn cây giống bản địa, trong môi trường tự nhiên, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kết hợp với công nghệ hiện đại. Công ty cũng mạnh dạn liên kết với Trường Đại học Y Hà Nội nghiên cứu chiết xuất tinh dầu nghệ nguyên chất - sản phẩm điều trị dị ứng, mẩn ngứa, côn trùng đốt... và đang hoàn thiện thủ tục để công bố trong danh mục thuốc.

Công ty TNHH Nhưng Vần nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm

Với những nỗ lực không ngừng, Công ty TNHH Tinh bột nghệ Nhưng Vần được đánh giá là một trong những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là động lực để tập thể cán bộ, công nhân Công ty và hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số liên kết tiếp tục nỗ lực sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương đất Mường.

Hun đúc khát vọng vươn xa, Công ty định hướng mở rộng vùng nguyên liệu, tạo thêm việc làm bền vững cho người dân địa phương; mở rộng nhà xưởng đáp ứng nhu cầu sản xuất kịp thời vụ và đầu tư máy móc công suất lớn. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành trong hành trình phát triển.

Cẩm Lệ