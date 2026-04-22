Hoàng Cương tạo đà bứt phá từ việc xác định đúng trọng tâm

Sau sáp nhập, từ một địa bàn còn nhiều khó khăn trong tổ chức và vận hành, xã Hoàng Cương đã nhanh chóng ổn định, từng bước tạo dựng nhịp phát triển mới. Ngay trong quý I/2026, những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội đã trở thành tín hiệu khởi đầu đầy triển vọng, cho thấy hướng đi đúng khi địa phương xác định rõ 2 nhiệm vụ trọng tâm và triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá từ cải cách hành chính, thu hút đầu tư đến phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Một góc xã Hoàng Cương.

Ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, xác định rõ 2 nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP. Trên cơ sở đó, UBND xã đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá là cải cách hành chính, phát triển doanh nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp.

Thực tiễn triển khai cho thấy hiệu quả rõ rệt. Trong quý I/2026, tổng thu ngân sách đạt hơn 60,7 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 98,5 tỷ đồng. Toàn xã có hơn 40 doanh nghiệp hoạt động ổn định, đồng thời có thêm 2 doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục đầu tư. Công tác cải cách hành chính có bước chuyển mạnh mẽ khi 100% hồ sơ được xử lý trực tuyến, không có hồ sơ chậm muộn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xã đặt mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

Tận dụng lợi thế đất ven sông, người dân xã Hoàng Cương mở rộng diện tích trồng chuối để chế biến chuối sấy dẻo - sản phẩm đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá OCOP trong năm 2026.

Trong phát triển kinh tế, nông nghiệp tiếp tục được xác định là trụ đỡ và là khâu đột phá quan trọng. Quý I/2026, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân đạt trên 1.026 ha; chăn nuôi duy trì ổn định với hơn 131.000 con gia súc, gia cầm, không xảy ra dịch bệnh lớn. Khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm khoảng 21% tổng giá trị kinh tế toàn xã.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và điều hành của UBND xã, sản xuất nông nghiệp có bước chuyển rõ nét từ quy mô sang chất lượng. Xã đã quy hoạch lại vùng sản xuất, phát triển khoảng 500 ha lúa chất lượng cao, mở rộng cây trồng dược liệu và từng bước thúc đẩy chế biến sâu. Xã đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với hợp tác xã và thị trường tiêu thụ. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị nông sản.

Hiện toàn xã có 3 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, trong đó có sản phẩm rau an toàn đạt OCOP 3 sao và sản phẩm chuối sấy dẻo đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá OCOP trong năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hằng, khu 3 chia sẻ: “Trước đây sản xuất nhỏ lẻ nên thu nhập thấp, từ khi tham gia hợp tác xã, chúng tôi được hỗ trợ vốn, mở rộng diện tích trồng chuối Sài Gòn lên hơn 20 ha, có đầu ra ổn định nên rất yên tâm đầu tư sản xuất.”

Trường Tiểu học Ninh Dân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm đồng bộ. Hệ thống giáo dục được đầu tư, chất lượng dạy và học từng bước nâng cao. Toàn xã có 10 trường học (3 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 3 trường THCS, 1 trường THPT), trong đó có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Bà Quản Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Dân cho biết: “Nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, từng bước số hóa bài giảng, tạo sự sinh động, nâng cao chất lượng giáo dục. Nhờ đó, chất lượng đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên, học sinh đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi. Nhà trường duy trì vững chắc chuẩn quốc gia mức độ 2, đồng thời thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của ngành”.

An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò điều hành linh hoạt, sát thực tiễn của UBND xã, đồng thời cho thấy sự thống nhất cao giữa “ý Đảng - lòng dân”.

Định hướng thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Hoàng Cương Hà Anh Tuấn nhấn mạnh: “Xã tiếp tục kiên định thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp. Đồng thời, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, mở rộng vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và đẩy mạnh chế biến sâu, gia tăng giá trị.”

Cùng với đó, Hoàng Cương tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, phát huy lợi thế từng vùng, tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, hướng tới xây dựng nền kinh tế nông thôn hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Từ những kết quả bước đầu, có thể khẳng định, với sự lãnh đạo đúng hướng của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND xã và sự đồng thuận của Nhân dân, Hoàng Cương đang tạo dựng được nền tảng vững chắc để bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Minh Thuật