Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8

Ngày 15/8, Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 8 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. Đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao thông tin 2 chuyên đề: “Kết quả bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới” và “Tình hình thế giới, khu vực nổi bật thời gian gần đây; tác động chủ trương chính sách của Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị: Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm trong 2 báo cáo thông tin chuyên đề ở hội nghị.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước cũng như qua gần 40 năm đổi mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031; việc tổ chức lại MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội gắn với sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước, giao lưu Nhân dân, hợp tác quốc tế; kết quả, các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế đất nước năm 2025; công tác chuẩn bị năm học mới...

Lệ Oanh