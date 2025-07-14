Xây dựng Đảng
Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối từ Tỉnh ủy tới 154 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với hơn 940 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tổ chức bộ máy ngành Kiểm tra Đảng đã được sắp xếp, tổ chức theo đơn vị hành chính phù hợp mô hình mới và có nhiều quy định mới.

Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Quang cảnh tại điểm cầu Phú Thọ.

Tính đến 1/7/2025, toàn ngành có hơn 18.600 cán bộ, công chức, trong đó có nhiều đồng chí chưa từng làm công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát... Vì vậy việc bồi dưỡng cho toàn ngành kiểm tra nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ của ngành nắm vững các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới là hết sức cần thiết.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các chuyên đề, trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm, suy nghĩ, qua đó thống nhất nhận thức về quy định mới và yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác kiểm tra, giám sát.

Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu các chuyên đề: Những điểm cơ bản trong Quy định số 296-QĐ/TW, ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 08-HD/TW, ngày 10/6/2025 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung Quy định số 296-QĐ/TW; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của UBKT các cấp gắn với việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát; một số vi phạm điển hình, chủ yếu thường gặp được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát; công tác chuyển đổi số của ngành kiểm tra.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 khẳng định quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo chương trình, hội nghị diễn ra đến hết ngày 14/7/2025.

Huy Thắng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương công tác kiểm tra giám sát UBKT Trung ương Bí thư Trung Ương Đảng ỦY viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương đảng Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ
