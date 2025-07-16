Hội nghị trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

Chiều 16/7, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến kết nối với 22 điểm cầu tại các địa phương sau sáp nhập về đề xuất bổ xung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội.

Đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo về phạm vi điều chỉnh Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của 16 dự án Luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường với 3 nhóm nội dung chính: Nhóm nội dung thứ 1 về sắp xếp tổ chức bộ máy về sửa đối, bổ sung các luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15, ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; nhóm nội dung về sửa đổi, bổ sung các luật trong lĩnh vực Nông nghiệp để phân định lại thẩm quyền liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp đã được Chính phủ “tạm thời” xử lý tại Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, ngày 12/6/2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025; nhóm nội dung về sửa đổi, bổ sung các luật trong lĩnh vưc Nông nghiệp để thực hiện phân quyền, phân cấp đã được Chính phủ “tạm thời” xử lý tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP, ngày 12/6/2025, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.

Nhóm nội dung thứ 2 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh. Đây là nhóm nội dung cần xử lý tại các luật để thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Nhóm nội dung thứ 3 để giải quyết ngay vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường. Đây là nhóm vấn đề đòi hỏi phải xử lý ngay để kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” nhằm khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của lãnh đạo một số địa phương và những chia sẻ kinh nghiệm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ cùng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương rà soát các nhóm vấn đề thật sự cấp bách, các điểm nóng, điểm nghẽn cần tháo gỡ trên tinh thần bám sát với thực tế để trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật và trình Chính phủ ra Nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Việc sửa đổi các Luật về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường phải đảm bảo giải quyết kịp thời, nhanh nhất các vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn gây khó khăn cho phát triển ngành Nông nghiệp và Môi trường để đảm bảo tính ổn định, thống nhất và động bộ của hệ thống pháp luật nhằm tập trung nguồn lực phục vụ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

