Hội thảo khoa học cập nhật tiến bộ trong quản lý, điều trị các bệnh tim mạch, đột quỵ và dược lâm sàng

Sáng 20/6, Hội Y Dược tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật tiến bộ trong quản lý, điều trị các bệnh tim mạch, đột quỵ và dược lâm sàng từ lý thuyết đến thực hành”.

TS.BS Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Thường trực Sở Y tế Phú Thọ tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Y Dược tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Y tế cùng các chuyên gia, nhà quản lý các cơ sở y tế tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Dược Hà Nội và các cơ sở y tế đã trình bày 8 báo cáo khoa học chuyên sâu về các lĩnh vực tim mạch, đột quỵ và dược lâm sàng. Nội dung tập trung vào các vấn đề như: hội chứng tim - thận - chuyển hóa trong kỷ nguyên y học chẩn đoán sớm, điều trị toàn diện và kết nối đa chuyên khoa; bảo đảm an toàn thuốc trên tim mạch - thận trong y học chính xác; cập nhật điều trị tái tưới máu não; chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim cấp; vai trò của dược sĩ trong tối ưu kê đơn và cải thiện hành vi dùng thuốc ở bệnh nhân đái tháo đường; kết quả triển khai hoạt động dược lâm sàng và thông tin thuốc tại các cơ sở y tế.

PGS.TS.BS Phạm Trường Sơn - Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trình bày báo cáo khoa học tại hội thảo.

Hội thảo là hoạt động thiết thực, tạo diễn đàn để các nhà quản lý, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những thành tựu mới của y học từ lý thuyết đến thực hành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và phát triển hoạt động dược lâm sàng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng và trở thành thách thức lớn đối với y tế toàn cầu.

Gia Thái - Hoài Vũ