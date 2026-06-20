Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hội thảo khoa học cập nhật tiến bộ trong quản lý, điều trị các bệnh tim mạch, đột quỵ và dược lâm sàng

Sáng 20/6, Hội Y Dược tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật tiến bộ trong quản lý, điều trị các bệnh tim mạch, đột quỵ và dược lâm sàng từ lý thuyết đến thực hành”.

Hội thảo khoa học cập nhật tiến bộ trong quản lý, điều trị các bệnh tim mạch, đột quỵ và dược lâm sàng

TS.BS Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Thường trực Sở Y tế Phú Thọ tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Y Dược tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ.Hội thảo khoa học cập nhật tiến bộ trong quản lý, điều trị các bệnh tim mạch, đột quỵ và dược lâm sàng

Lãnh đạo Sở Y tế cùng các chuyên gia, nhà quản lý các cơ sở y tế tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Dược Hà Nội và các cơ sở y tế đã trình bày 8 báo cáo khoa học chuyên sâu về các lĩnh vực tim mạch, đột quỵ và dược lâm sàng. Nội dung tập trung vào các vấn đề như: hội chứng tim - thận - chuyển hóa trong kỷ nguyên y học chẩn đoán sớm, điều trị toàn diện và kết nối đa chuyên khoa; bảo đảm an toàn thuốc trên tim mạch - thận trong y học chính xác; cập nhật điều trị tái tưới máu não; chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim cấp; vai trò của dược sĩ trong tối ưu kê đơn và cải thiện hành vi dùng thuốc ở bệnh nhân đái tháo đường; kết quả triển khai hoạt động dược lâm sàng và thông tin thuốc tại các cơ sở y tế.

Hội thảo khoa học cập nhật tiến bộ trong quản lý, điều trị các bệnh tim mạch, đột quỵ và dược lâm sàngPGS.TS.BS Phạm Trường Sơn - Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trình bày báo cáo khoa học tại hội thảo.

Hội thảo là hoạt động thiết thực, tạo diễn đàn để các nhà quản lý, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những thành tựu mới của y học từ lý thuyết đến thực hành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và phát triển hoạt động dược lâm sàng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng và trở thành thách thức lớn đối với y tế toàn cầu.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Đại học Dược Hà Nội Điều trị Hội thảo Đột quỵ Quản lý Bệnh tim mạch Khoa học tỉnh Phú Thọ Chăm sóc sức khỏe
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long