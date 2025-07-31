Home Credit 2 năm liên tiếp được vinh danh tại Asian Banking & Finance

Theo đuổi chiến lược phát triển bền vững lấy khách hàng làm trọng tâm, Home Credit tiếp tục củng cố vị thế của mình với việc lần thứ hai liên tiếp nhận cú đúp giải thưởng từ Asian Banking & Finance, trong đó có giải Công ty Tài chính của Năm – Việt Nam.

Diễn ra tối 3/7 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands (Singapore), Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ châu Á (Asian Banking & Finance Awards) đã vinh danh các tổ chức tài chính có đóng góp nổi bật về đổi mới, sáng tạo và tạo tác động tích cực tới thị trường tại châu Á.

Mang đến những giải pháp tài chính thiết thực trong chiến lược xây dựng một định chế tài chính bền vững, Home Credit ghi dấu ấn với 2 hạng mục danh giá Công ty Tài chính của năm (Finance Company of the Year) – Việt Nam và Sáng kiến Trải nghiệm Khách hàng của năm (Customer Experience Initiative of the Year) – Việt Nam.

Công ty Tài chính của năm

Được vinh danh tại hạng mục Công ty Tài chính của năm là minh chứng mạnh mẽ cho chiến lược hướng đến tài chính số hiện đại, minh bạch và đóng góp chung vào sự bền vững của ngành dịch vụ tài chính Việt Nam với các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Leos Gregor - Giám đốc Quản lý Rủi ro Home Credit Việt Nam phát biểu khi nhận giải thưởng. Ảnh: Home Credit

Home Credit ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh năm vừa qua rất tích cực, với lợi nhuận sau thuế đạt 1.291 tỷ đồng vào cuối quý 4 năm 2024. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của công ty cũng giảm mạnh xuống còn 1,76%, là mức thấp nhất so với các công ty cùng ngành. Đồng thời, Home Credit đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện các sản phẩm cốt lõi như ứng dụng Home App, Home PayLater và thẻ tín dụng, tiếp tục duy trì hình ảnh thương hiệu tích cực và thúc đẩy tài chính số bền vững bằng các đổi mới về công nghệ.

Tiên phong sáng kiến nâng cao trải nghiệm khách hàng

Giải thưởng Sáng kiến Trải nghiệm Khách hàng của năm đã vinh danh những nỗ lực của Home Credit trong việc cải thiện quy trình thu hồi khoản vay tiền mặt , vay thẻ hoặc trả góp, đồng thời giúp khách hàng duy trì các cam kết tài chính của họ. Trong bối cảnh thực tế nhiều khách hàng phản hồi về các cuộc gọi nhắc thanh toán, cũng như quy trình thu hồi khoản vay chưa có quy chuẩn chung rõ ràng trong toàn ngành, các sáng kiến của Home Credit đã góp phần tạo khung và xây dựng cách tiếp cận văn minh, có trách nhiệm, qua đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và đặt ra tiêu chuẩn tích cực cho hoạt động này trên thị trường.

Home Credit được vinh danh với 2 hạng mục Công ty Tài chính của năm – Việt Nam và Sáng kiến Trải nghiệm Khách hàng của năm – Việt Nam. Ảnh: Home Credit

Với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, Home Credit đã thiết kế lại quy trình thu hồi khoản vay bằng những cải tiến đa dạng và đồng bộ, đặc biệt là ở các phương pháp cá nhân hóa hơn. Ví dụ, thay vì gọi điện thoại cho mọi trường hợp, Home Credit áp dụng nhắn tin đối với những khách hàng có lịch sử thanh toán tốt hoặc gộp nhiều hợp đồng thành một lượt nhắc, giúp giảm phiền hà cho khách hàng nhưng vẫn hiệu quả. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ thanh toán được tích hợp thêm công nghệ AI như voicebot, tin nhắn ZNS tương tác giúp khách hàng xác nhận thanh toán nhanh chóng mà không cần nghe máy hay gọi lại.

Cú đúp giải thưởng tại Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ châu Á là minh chứng cho nỗ lực của Home Credit trong hành trình tiếp tục khẳng định cam kết mở cánh cửa tài chính toàn diện cho người dân Việt Nam thông qua các giải pháp tài chính có trách nhiệm, minh bạch và tối ưu, tạo nền tảng vững chắc để khách hàng tự tin kiến tạo cuộc sống ổn định và bền vững.