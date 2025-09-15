Hơn 1.200 học sinh được trang bị kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống bạo lực học đường

Sáng 15/9, tại Trường THPT Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, lực lượng Cảnh sát giao thông cụm số 2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Xuân Hòa và Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.200 học sinh.

Tại chương trình, toàn bộ học sinh được báo cáo viên Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tập trung phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến lứa tuổi 16 - 18. Các em được tìm hiểu về điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; nguyên tắc tham gia giao thông; việc chấp hành hiệu lệnh biển báo, đèn tín hiệu cũng như năng xử lý tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường.

Hơn 1.200 học sinh được lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh trang bị kiến thức pháp luật ngay từ đầu năm học.

Nội dung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ triển khai đa dạng, hữu ích và dễ áp dụng vào thực tiễn.

Song song với nội dung này, chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường cũng được truyền tải một cách sinh động, dễ hiểu. Học sinh được trang bị kiến thức để nhận biết hành vi bạo lực, hiểu rõ hậu quả và tác hại, đồng thời được hướng dẫn biện pháp xử lý khi bị bạo lực hoặc chứng kiến bạo lực học đường, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, không thờ ơ, vô cảm trước các hiện tượng tiêu cực trong trường học.

Nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường được báo cáo viên truyền đạt ấn tượng, hấp dẫn.

Không khí buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều câu hỏi tình huống, phần giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa báo cáo viên và học sinh. Các em hăng hái giơ tay trả lời, nhiệt tình tham gia phần thi tìm hiểu luật giao thông, tạo nên bầu không khí vừa học, vừa chơi đầy hứng khởi. Những kiến thức pháp luật tưởng chừng khô khan được lồng ghép khéo léo, trở nên gần gũi, dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế hằng ngày.

Các em học sinh tích cực giao lưu, trả lời câu hỏi để nâng cao kiến thức pháp luật.

Buổi tuyên truyền đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong thầy và trò Trường THPT Xuân Hòa, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, hình thành thói quen tự giác chấp hành khi tham gia giao thông và cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Hoạt động này khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ, góp phần tạo dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cụm số 2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh trao quà tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống bạo lực học đường.

Đại diện các đơn vị chứng kiến đại diện học sinh các khối 10 11, 12 trường THPT Xuân Hòa ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống bạo lực học đường.

Nhân dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông cụm số 2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã trao quà tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện ký cam kết với nhà trường về việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự giao thông đường bộ và phòng, chống bạo lực học đường.

Lê Minh