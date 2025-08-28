Hợp tác cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc

Chiều 28/8, tại phường Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị hợp tác cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc. Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu –TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tâm - TUV, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; ông Lee Jong Young - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Haesung Vina, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7 tháng năm 2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển dụng hơn 33.400 lượt lao động, chủ yếu là lao động chưa qua đào tạo. Trong đó, tập trung vào các nhóm ngành sản xuất linh kiện điện tử, dệt may, da giày, sản xuất phụ tùng và sản phẩm phụ trợ cho xe ô tô, xe máy, cơ khí... Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 trung tâm dịch vụ việc làm khu vực, 10 doanh nghiệp dịch vụ việc làm và 20 doanh nghiệp cho thuê lại lao động, đã cung ứng hơn 10.670 lao động.

Quý IV/2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng khoảng hơn 40.000 người, trong đó: 30.400 lao động chưa qua đào tạo, có 26 doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu tuyển dụng 4.930 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông làm các công việc giản đơn thuộc các lĩnh vực dệt may, da giày, sản xuất linh kiện điện tử, vật liệu xây dựng...

Ông Lee Jong Young - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Haesung Vina, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc phát biểu tại hội nghị

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các sở, ban, ngành cùng các doanh nghiệp cung ứng, sử dụng lao động trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong cung ứng, tuyển dụng lao động, xác định nguyên nhân những khó khăn trên, đồng thời đề xuất những giải pháp, kế hoạch cung ứng lao động kịp thời đảm bảo số lượng, thời gian và chất lượng, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Sở Nội vụ, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp cung ứng lao động ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí khẳng định, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập không thiếu lao động nhưng giữa đơn vị sử dụng và công ty cung ứng lao động chưa tìm được tiếng nói chung. Về phía người lao động, họ cần môi trường phù hợp nên cần quan tâm đến yếu tố về văn hóa, thói quen ngay từ khi tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng. Ngoài đảm bảo tiền lương, các chế độ chính sách cần quan tâm về mặt tinh thần để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Người lao động mong muốn được làm việc ổn định, tuy nhiên, thông tin giữa doanh nghiệp và đơn vị cung ứng chưa có sự thống nhất, nhất là về thời gian sử dụng lao động. Do đó các cơ quan quản lý Nhà nước cần vào cuộc thanh tra, kiểm tra để làm rõ những bất cập trong quản lý của doanh nghiệp cung ứng.

Đối với các ý kiến của đơn vị cung ứng lao động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và khẳng định tỉnh luôn quan tâm đến người lao động, nhất là chính sách về nhà ở xã hội để người lao động có cơ hội. Qua ý kiến của tại hội nghị, đồng chí đề nghị các bên cần tìm hiểu, có tiếng nói chung trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của người lao động. UBND tỉnh sẽ có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tình hình lao động, nhu cầu lao động, có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả cân đối cung cầu lao động, khắc phục tình trạng thiếu, thừa lao động và gắn kết bền vững các chủ thể của thị trường lao động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp về tuyển dụng lao động đảm bảo cả về số lượng và chất lượng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; phối hợp với các địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình cắt giảm, cho thôi việc, hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động của các doanh nghiệp. Qua đó, giúp doanh nghiệp đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, tạo môi trường làm việc hiệu quả theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Đề án phát triển nguồn nhân lực đảm bảo giải quyết việc làm bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cơ chế của tỉnh Phú Thọ về giải quyết việc làm, làm thay đổi nhận thức của người lao động về việc làm, tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường việc làm tại tỉnh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh: Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp về tuyển dụng lao động đảm bảo cả về số lượng và chất lượng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đảm bảo các quy định về pháp luật lao động.

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc cần có kế hoạch, định hướng dài hạn về công tác tuyển chọn, sử dụng lao động, chủ động gắn kết, hợp tác với đơn vị cung ứng lao động. Đồng thời, doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ để thu hút tạo điều kiện làm việc phù hợp, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp cho người lao động, giữ chân lao động trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong công tác đánh giá, quản lý, duy trì ổn định và nâng cao chất lượng lao động.

Các Trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp có chức năng cung ứng lao động chủ động khai thác nguồn lao động trong tỉnh; phối hợp thường xuyên kết nối và thực hiện ký kết hợp đồng giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp có nhu cầu; thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động dịch vụ việc làm, hoạt động cho thuê lại lao động...

Thúy Hường