Kết quả phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ (2021-2025)

Miền Bắc mưa trở lại từ đầu tuần tới

2025-10-10 18:19:00 Đợt mưa dự báo kéo dài khoảng ba ngày nhưng lượng không quá lớn, không làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt đang diễn ra ở miền Bắc.

Tập huấn nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho 250 người xã...

2025-10-10 12:08:00 baophutho.vn Sáng 10/10, Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 3, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ...

Lũ sông miền Bắc tiếp tục xuống, còn 64.500 nhà ngập

2025-10-10 11:54:00 Lũ các sông Cầu, Thương, Trung, Cà Lồ đã đạt đỉnh và đang xuống, dự báo ngập lụt ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn còn duy trì 2-3 ngày.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đoan Hùng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

2025-10-10 10:40:00 baophutho.vn Ngày 10/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoan Hùng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Tới dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ...

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ

2025-10-10 10:14:00 baophutho.vn Cùng với các cấp, ngành chức năng, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang chung tay khẩn trương hỗ trợ, ứng cứu kịp thời...

Thời tiết ngày 10/10: Lũ trên sông Cầu đạt đỉnh, nhiều khu vực...

2025-10-10 06:25:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 9/10, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh 7,52m (vào lúc 23 giờ), vượt mức báo động 3 tới 1,22m và hiện đang xuống...