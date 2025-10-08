Xã hội
Kết quả phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ (2021-2025)

Trong giai đoạn 2021-2025, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ, huy động sức mạnh toàn dân, tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện: Trang Linh

Việt Long