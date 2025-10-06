Khai mạc cuộc thi tay nghề giỏi CNCTECH 2025

Ngày 6/10/2025, Tập đoàn CNCTech khai mạc cuộc thi “Tay nghề giỏi CNCTech 2025”, mở màn cho hành trình chinh phục danh hiệu “bàn tay vàng” trong toàn hệ thống.

Chủ tịch HĐQT CNC Tech Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc hội thi tây nghề giỏi tập đoàn năm 2025

Đây là năm thứ hai Tập đoàn CNCTech tổ chức cuộc thi “Tay nghề giỏi” cho cán bộ, nhân viên khối Công nghiệp Công nghệ đang làm việc tại các nhà máy. Tham gia cuộc thi có trên 300 cán bộ, nhân viên, tăng gấp ba lần so với năm 2024. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Cuộc thi “Tay nghề giỏi” là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực nằm trong phong trào “Thi đua yêu nước - Hội nhập quốc tế” của Tập đoàn CNCTech, hướng tới phát triển năng lực chuyên môn sâu cho toàn thể đội ngũ, bồi dưỡng các năng lực hội nhập quốc tế, quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược 2025-2030.

Toàn cảnh khai mạc hội thi

Ngay sau khai mạc, cán bộ, nhân viên bước vào phần thi lý thuyết qua ứng dụng trực tuyến trên điện thoại - một hình thức hiện đại, tiện lợi, thể hiện tinh thần chuyển đổi số mạnh mẽ của CNCTech trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự. Tại một số nhà máy khác, cán bộ, nhân viên tham gia lễ khai mạc trực tuyến, sau đó đồng loạt thực hiện phần thi lý thuyết theo đề thi riêng của từng bộ phận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Giỏi nghề không chỉ là giỏi thao tác, mà còn là giỏi tư duy. Mỗi kỳ thi là một lần chúng ta soi lại chính mình – để rèn luyện, để bứt phá và để trưởng thành.”

Với giao diện thi thân thiện, câu hỏi chuyên sâu và thời gian giới hạn, các cán bộ, nhân viên đã thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, chính xác trong từng câu trả lời.

Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình để mỗi người đo lại độ vững chắc trong tay nghề, độ sâu trong kiến thức, và độ sáng trong tư duy nghề nghiệp.

Cuộc thi Tay nghề giỏi CNCTech 2025 là minh chứng cho khát vọng “học tập suốt đời” trong mỗi cán bộ, nhân viên CNCTech – dám học, dám thử, dám chinh phục. Mỗi lần chạm màn hình là một lần chạm tới giới hạn mới của chính mình.

Hành trình “Vững tay nghề – Vươn tầm cao” vẫn đang tiếp tục. Vòng thi thực hành sẽ diễn ra trong 2 tuần sắp tới – nơi kỹ năng và bản lĩnh sẽ được tỏa sáng. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố và trao giải vào lễ kỷ niệm thành lập 17 năm của Tập đoàn, ngày 29/10/2025 sắp tới.

Quốc Minh