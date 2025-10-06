Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai mạc cuộc thi tay nghề giỏi CNCTECH 2025

Ngày 6/10/2025, Tập đoàn CNCTech khai mạc cuộc thi “Tay nghề giỏi CNCTech 2025”, mở màn cho hành trình chinh phục danh hiệu “bàn tay vàng” trong toàn hệ thống.

Khai mạc cuộc thi tay nghề giỏi CNCTECH 2025

Chủ tịch HĐQT CNC Tech Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc hội thi tây nghề giỏi tập đoàn năm 2025

Đây là năm thứ hai Tập đoàn CNCTech tổ chức cuộc thi “Tay nghề giỏi” cho cán bộ, nhân viên khối Công nghiệp Công nghệ đang làm việc tại các nhà máy. Tham gia cuộc thi có trên 300 cán bộ, nhân viên, tăng gấp ba lần so với năm 2024. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Cuộc thi “Tay nghề giỏi” là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực nằm trong phong trào “Thi đua yêu nước - Hội nhập quốc tế” của Tập đoàn CNCTech, hướng tới phát triển năng lực chuyên môn sâu cho toàn thể đội ngũ, bồi dưỡng các năng lực hội nhập quốc tế, quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược 2025-2030.

Khai mạc cuộc thi tay nghề giỏi CNCTECH 2025

Toàn cảnh khai mạc hội thi

Ngay sau khai mạc, cán bộ, nhân viên bước vào phần thi lý thuyết qua ứng dụng trực tuyến trên điện thoại - một hình thức hiện đại, tiện lợi, thể hiện tinh thần chuyển đổi số mạnh mẽ của CNCTech trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự. Tại một số nhà máy khác, cán bộ, nhân viên tham gia lễ khai mạc trực tuyến, sau đó đồng loạt thực hiện phần thi lý thuyết theo đề thi riêng của từng bộ phận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Giỏi nghề không chỉ là giỏi thao tác, mà còn là giỏi tư duy. Mỗi kỳ thi là một lần chúng ta soi lại chính mình – để rèn luyện, để bứt phá và để trưởng thành.”

Với giao diện thi thân thiện, câu hỏi chuyên sâu và thời gian giới hạn, các cán bộ, nhân viên đã thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, chính xác trong từng câu trả lời.

Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình để mỗi người đo lại độ vững chắc trong tay nghề, độ sâu trong kiến thức, và độ sáng trong tư duy nghề nghiệp.

Cuộc thi Tay nghề giỏi CNCTech 2025 là minh chứng cho khát vọng “học tập suốt đời” trong mỗi cán bộ, nhân viên CNCTech – dám học, dám thử, dám chinh phục. Mỗi lần chạm màn hình là một lần chạm tới giới hạn mới của chính mình.

Hành trình “Vững tay nghề – Vươn tầm cao” vẫn đang tiếp tục. Vòng thi thực hành sẽ diễn ra trong 2 tuần sắp tới – nơi kỹ năng và bản lĩnh sẽ được tỏa sáng. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố và trao giải vào lễ kỷ niệm thành lập 17 năm của Tập đoàn, ngày 29/10/2025 sắp tới.

Quốc Minh


Quốc Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khai mạc cuộc thi Nhân viên Tập đoàn Cán bộ Chinh phục Hội nhập quốc tế Học tập suốt đời Bàn tay Phát triển
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ chủ động ứng phó với bão số 11

Phú Thọ chủ động ứng phó với bão số 11
2025-10-06 16:45:00

baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, ngày 5/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6011 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long