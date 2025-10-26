Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Tối 25/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”. Dự lễ khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn mang tầm quốc tế, nhằm tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc và trí tuệ Việt Nam. Hội chợ góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và hai con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức khi chỉ trong thời gian chuẩn bị ngắn đã đạt được “6 nhất” cho một sự kiện quy mô lớn, bao gồm: Quy mô lớn nhất, Không gian hiện đại nhất, Sản phẩm phong phú nhất, Chất lượng cao nhất, Hoạt động hấp dẫn nhất và Chính sách ưu đãi tốt nhất.

Khẳng định tầm quan trọng của Hội chợ, Thủ tướng nêu rõ sự kiện không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn mà còn là hành trình khám phá câu chuyện về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước. Việc tổ chức Hội chợ nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á, là điểm đến cho các hội chợ thương mại quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Hội chợ

Để Hội chợ thực sự trở thành “điểm đến” giao thương, “điểm hẹn” giao lưu văn hóa và “điểm hội tụ” kết nối, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công Thương chuẩn bị chu đáo, tiến tới tổ chức chuỗi Hội chợ bốn mùa “Xuân - Hạ - Thu - Đông” thường niên và Hội chợ quốc tế Mùa Thu hằng năm. Các bộ, ngành, địa phương cần tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nhất là các sản phẩm OCOP; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.

Ngay tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã phát động chương trình chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt, khó khăn trên cả nước, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của người Việt.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 có quy mô quốc gia, diễn ra từ ngày 25/10 đến hết ngày 4/11/2025, với tổng diện tích trưng bày hơn 130.000m2, quy tụ khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố và các bộ, ngành Trung ương.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn trong chương trình khai mạc Hội chợ

Đáng chú ý, tỉnh Phú Thọ đã tham gia với tổ hợp gian hàng trưng bày, quảng bá gần 300 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, trong đó có gần 100 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, nhằm kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, du lịch và thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga thăm gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh

Hội chợ có nhiều chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật hấp dẫn; dự kiến thu hút khoảng 500 nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Hội chợ không chỉ mở ra không gian kết nối mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, mà còn là nơi “khởi nguồn sáng tạo - trí tuệ tỏa sáng”, khẳng định bản lĩnh và lan tỏa niềm tự hào dân tộc trên trường quốc tế.

Ngọc Thắng