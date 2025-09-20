Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

{title}
{publish}
{head}
Ngày 20/9, tại Nhà luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc- Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự hội thao.
Tham gia hội thao có 48 chi, đảng bộ với trên 950 lượt vận động viên thi đấu ở 5 môn: Bóng bàn, cầu lông, kéo co, pickleball và bóng chuyền hơi. Trong đó, các môn: Bóng bàn, cầu lông, kéo co, bóng chuyền hơi sẽ được tổ chức thi đấu tại Nhà luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh; tại sân picklball Kim Đức sẽ diễn ra nội dung tranh tài của môn pickleball.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự hội thao.
Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu TDTT, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong Khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua đó, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" lan tỏa rộng khắp.
Các VĐV thi đấu môn cầu lông đôi nam.
Các VĐV tranh tài ở nội dung thi đấu bóng chuyền hơi
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi đấu ở các bộ môn: Cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng bàn, pickleball thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả. Hội thao diễn ra trong hai ngày 20-21/9.
Nội dung thi đấu pickleball nhận được sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả.
Thi đấu bóng bàn sôi nổi, đầy kịch tính
Lệ Oanh
Bão Ragasa mạnh có khả năng đạt siêu bão, ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc, dự kiến vào Biển Đông ngày 23/9, đe dọa miền Bắc Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 21/9, bão RAGASA ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 127,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philíppin) 600 km về phía...
Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh) nghiên cứu, rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 20/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên...
baophutho.vn Ngày 19/9, xã Tam Dương Bắc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo sở Nội vụ,...
baophutho.vn Với những lao động bị mất việc, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không đơn thuần là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời, mà thực sự là để giúp người...
baophutho.vn Tính đến ngày 9/9, xã Trung Sơn còn 32 cán bộ, xã Khả Cửu còn 34 cán bộ, có trung tâm hành chính công cấp xã chỉ còn 1 cán bộ… Tình trạng thiếu...