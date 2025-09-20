Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 20/9, tại Nhà luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc- Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự hội thao.

Tham gia hội thao có 48 chi, đảng bộ với trên 950 lượt vận động viên thi đấu ở 5 môn: Bóng bàn, cầu lông, kéo co, pickleball và bóng chuyền hơi. Trong đó, các môn: Bóng bàn, cầu lông, kéo co, bóng chuyền hơi sẽ được tổ chức thi đấu tại Nhà luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh; tại sân picklball Kim Đức sẽ diễn ra nội dung tranh tài của môn pickleball.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự hội thao.

Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu TDTT, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong Khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua đó, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" lan tỏa rộng khắp.

Các VĐV thi đấu môn cầu lông đôi nam.

Các VĐV tranh tài ở nội dung thi đấu bóng chuyền hơi

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi đấu ở các bộ môn: Cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng bàn, pickleball thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả. Hội thao diễn ra trong hai ngày 20-21/9.

Nội dung thi đấu pickleball nhận được sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả.

Thi đấu bóng bàn sôi nổi, đầy kịch tính

Lệ Oanh