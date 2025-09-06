Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Sáng 6/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ Ủy ban Kiểm tra các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tới dự có các đồng chí: Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Nguyễn Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố đoàn kết, thống nhất nội bộ và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Muốn đạt được yêu cầu đó phải coi trọng và thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc.

Để lớp học đạt hiệu quả cao, các đồng chí đề nghị học viên cần nghiêm túc trong quá trình học tập, lĩnh hội đầy đủ nội dung các chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề băn khoăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học.

Các giảng viên bên cạnh việc truyền đạt các chuyên đề cho học viên cần quan tâm trao đổi các nội dung mang tính thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị. Ban Tổ chức, Ban quản lý và Ban cán sự lớp học phối hợp chặt chẽ, quản lý lớp học hiệu quả; kịp thời báo cáo với Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh; thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá về phương pháp tổ chức lớp học.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng có 776 cán bộ đang công tác tại 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, kiểm tra viên công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và một buổi thảo luận, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát.

Đây đều là những chuyên đề quan trọng được lãnh đạo các Vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp truyền đạt. Trọng tâm là những vấn đề tổng quan về ngành Kiểm tra Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên; Giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên; Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kiểm tra tài chính Đảng; Giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; Kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên...

Lớp tập huấn, bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 6/9 – 10/9/2025.

Huy Thắng