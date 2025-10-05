Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 5/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính báo cáo kết quả rà soát các thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh và biện pháp khắc phục.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình...

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường và các đơn vị, tính đến 7h00 ngày 4/10, bão số 10 đã làm 2.284 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; di dời, sơ tán 1.789 hộ dân (khoảng 7.044 nhân khẩu); ngập úng, hư hỏng 8.672 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác; hơn 2.100 ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; gần 200 con gia súc và hơn 25.500 con gia cầm bị chết; đổ vỡ hơn 10.000m kênh mương, 5 phai dâng tạm bị sạt lở, tràn 150m tuyến đê hữu Ngòi Me và 200m tuyến đê tả Ngòi Giành. Toàn tỉnh có 575 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông và nhiều điểm đường bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại; 68 cột điện bị đổ, hư hỏng, 300m dây điện hạ thế bị đứt; 76 điểm trường bị ảnh hưởng; 8 cơ sở y tế bị ảnh hưởng... Tổng thiệt hại ước tính trên 700 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Đình Cương báo cáo công tác triển khai lực lượng, phối hợp với các xã, phường ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh của lực lượng vũ trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở báo cáo của các xã, phường và rà soát, phân loại của Sở Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến nay toàn tỉnh có 369 công trình cấp bách cần khắc phục ngay, trong đó: 74 công trình đê điều, hồ đập, thủy lợi; 215 công trình giao thông; 29 công trình ổn định dân cư vùng thiên tai, 51công trình phòng chống thiên tai và công trình khác. Cùng với đó, còn 193 công trình cần đầu tư cải tạo nâng cấp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả rà soát thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở Tài chính báo cáo phương án nguồn vốn khắc phục, sửa chữa các cong trình bị hư hỏng

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu, rà soát, phân loại theo mức độ cấp thiết, thứ tự ưu tiên đối với từng công trình, đề xuất phương án nguồn vốn để khắc phục, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, nhất là các dự án dự kiến đề xuất Trung ương hỗ trợ.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự chủ động, vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương trong phòng chống thiên tai, nhờ đó đã không để thiệt hại về người xảy ra. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bão số 9, số 10 và 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, đe dọa an toàn của hệ thống giao thông, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình bị sự cố chưa được khắc phục kịp thời. Để sẵn sàng ứng phó bão số 11, chủ động phòng, chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, các ngành, địa phương và Nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm trong phòng, chống thiên tai thời gian qua để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương và rà soát, tổng hợp của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã tiếp tục rà soát, phân lại các danh mục công trình bị hư hỏng, thiệt hại do cơn bão số 10 và các cơn bão trước đó. Thời hạn xong trước 12/10. Trong đó, cần phân loại rõ từng nhóm công trình, dự án theo hướng: Chỗ nào cấp bách cần xử lý ngay thì công bố tình trạng khần cấp; từ đó cân đối nguồn ngân sách của tỉnh, xã để xử lý. Nếu vượt quá khả năng của địa phương thì báo cáo, đề xuất Trung ương hỗ trợ. Căn cứ vào mức độ thiệt hại, kinh phí từng dự án có thể giao cho cấp xã hoặc cấp tỉnh làm chủ đầu tư, theo hướng công trình dưới 1 tỷ đồng thì giao cho cấp xã triển khai và kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp chung tay cùng xử lý.

Đối với công trình trên 1 tỷ đồng cần tổng hợp theo nhóm dự án. Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ theo hướng ưu tiên đầu tư, sửa chữa ngay những hạng mục công trình để đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống của người dân, như: Dự án ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Pà Cò; sạt lở đê tả Sông Thao; sạt lở đết ven sông Lô thuộc địa bàn xã Dân Chủ...

Đối với nhóm công trình cần đầu tư, cải tạo nâng cấp thì tổng hợp để đầu tư bằng nguồn ngân sách đầu tư công trung hạn, nguồn tăng thu, quỹ dự phòng ngân sách tỉnh, dự trữ tài chính... theo thứ tự ưu tiên.

