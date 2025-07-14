Khánh thành Nhà lớp học tại trường TH&THCS Ngổ Luông

Sáng 14/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học trường TH&THCS Ngổ Luông, xã Vân Sơn (thuộc huyện Tân Lạc, Hòa Bình cũ). Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Luyến, Triệu Việt Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

Đồng chí Triệu Việt Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo xã Vân Sơn trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

Với nguồn hỗ trợ của Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, công trình bao gồm các hạng mục nhà lớp học 2 tầng gồm 4 phòng, cùng các hạng mục phụ trợ đã được khởi công xây dựng từ tháng 5/2024, với tổng giá trị 5 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành trước thềm năm học mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Trường TH&THCS Ngổ Luông - một trong những cơ sở giáo dục thuộc khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Đại diện Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau trao tài trợ xây dựng nhà trường.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã Vân Sơn và Nhà tài trợ cắt băng bàn giao khánh thành công trình nhà lớp học.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đơn vị tài trợ đã trao 20 suất học bổng tặng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập của trường TH&THCS Ngổ Luông.

Hương Lan