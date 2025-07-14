Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khánh thành Nhà lớp học tại trường TH&THCS Ngổ Luông

Sáng 14/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học trường TH&THCS Ngổ Luông, xã Vân Sơn (thuộc huyện Tân Lạc, Hòa Bình cũ). Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Luyến, Triệu Việt Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Khánh thành Nhà lớp học tại trường TH&THCS Ngổ Luông

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

Khánh thành Nhà lớp học tại trường TH&THCS Ngổ Luông

Đồng chí Triệu Việt Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo xã Vân Sơn trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

Với nguồn hỗ trợ của Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, công trình bao gồm các hạng mục nhà lớp học 2 tầng gồm 4 phòng, cùng các hạng mục phụ trợ đã được khởi công xây dựng từ tháng 5/2024, với tổng giá trị 5 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành trước thềm năm học mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Trường TH&THCS Ngổ Luông - một trong những cơ sở giáo dục thuộc khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Khánh thành Nhà lớp học tại trường TH&THCS Ngổ Luông

Đại diện Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau trao tài trợ xây dựng nhà trường.

Khánh thành Nhà lớp học tại trường TH&THCS Ngổ Luông

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã Vân Sơn và Nhà tài trợ cắt băng bàn giao khánh thành công trình nhà lớp học.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đơn vị tài trợ đã trao 20 suất học bổng tặng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập của trường TH&THCS Ngổ Luông.

Hương Lan



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam THCS Khánh thành Công trình Phân bón Dầu khí Cổ phần Công ty Công nghiệp Cà mau
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
2025-07-14 11:38:00

baophutho.vn Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 14/7, Viettel Phú Thọ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long