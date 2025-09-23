Khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3

Sáng 23/9, tại phường Nông Trang, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã dự lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Cát Lợi Holding - Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu bấm nút khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, các sở, ban, ngành của tỉnh, phường Nông Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp, tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại lễ khởi công

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai thi công dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Các đại biểu dự lễ khởi công

Các sở, ngành và phường Nông Trang tạo mọi điều kiện tốt nhất, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư để dự án triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất, phát huy hiệu quả đầu tư, hình thành một khu nhà ở có vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của dân cư đến ở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang

Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang là dự án nhà ở xã hội thứ 7 của tỉnh Phú Thọ được khởi công trong năm 2025, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 do Công ty Cổ phần Cát Lợi Holding làm chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 7.000m2 với quy mô tòa nhà 15 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không gian cảnh quan cây xanh, công trình phụ trợ và dịch vụ thương mại hiện đại. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là trên 581 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án từ tháng 8/2025 đến tháng 12/2026, hoàn thành dự án đi vào hoạt động theo quy định pháp luật trước ngày 31/12/2026.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp gần 400 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của công nhân lao động, người có thu nhập thấp, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới...

Ngọc Lam