{title}
{publish}
{head}
Sáng 23/9, tại phường Nông Trang, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã dự lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Cát Lợi Holding - Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu bấm nút khởi công dự án
Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, các sở, ban, ngành của tỉnh, phường Nông Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp, tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng công trình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại lễ khởi công
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai thi công dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.
Các đại biểu dự lễ khởi công
Các sở, ngành và phường Nông Trang tạo mọi điều kiện tốt nhất, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư để dự án triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất, phát huy hiệu quả đầu tư, hình thành một khu nhà ở có vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của dân cư đến ở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang
Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang là dự án nhà ở xã hội thứ 7 của tỉnh Phú Thọ được khởi công trong năm 2025, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 do Công ty Cổ phần Cát Lợi Holding làm chủ đầu tư.
Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 7.000m2 với quy mô tòa nhà 15 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không gian cảnh quan cây xanh, công trình phụ trợ và dịch vụ thương mại hiện đại. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là trên 581 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án từ tháng 8/2025 đến tháng 12/2026, hoàn thành dự án đi vào hoạt động theo quy định pháp luật trước ngày 31/12/2026.
Sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp gần 400 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của công nhân lao động, người có thu nhập thấp, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới...
Ngọc Lam
baophutho.vn Chiều 26/9, xã Tam Nông tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 249, Binh chủng công binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu phao...
baophutho.vn Chiều 26/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã. Đồng chí Trần...
baophutho.vn Ngày 26/9, đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội thảo nghe các chuyên gia, lãnh đạo các sở, ban,...
baophutho.vn Tối 25/9, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Dự Lễ kỷ niệm có ngài Ito Naoki -...
baophutho.vn Sau hơn 9 tháng khởi công (21/12/2024), cầu Phong Châu mới - công trình giao thông trọng điểm trên Quốc lộ 32C được triển khai theo lệnh xây...
baophutho.vn Ngày 25/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mạnh -...
baophutho.vn Ngày 25/9, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tu Vũ thông tin: Hiện tuyến kênh mương tiêu thoát nước tại khu 10 xã Đồng Trung (cũ) đang xảy...