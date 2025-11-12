Khu công nghiệp Đài Tư - Cửa ngõ công nghiệp hiện đại phía Đông Hà Nội

Giữa nhịp phát triển công nghiệp không ngừng của Hà Nội và vùng Đông Bắc, Khu công nghiệp Đài Tư nổi lên như “cửa ngõ vàng” cho các doanh nghiệp tìm kiếm không gian sản xuất hiện đại, linh hoạt và gắn kết đô thị. Với tầm nhìn tiên phong, ROX iPark kiến tạo một khu công nghiệp xanh - thông minh - bền vững, nơi mọi hạ tầng, dịch vụ và công nghệ đều được tối ưu để doanh nghiệp vận hành hiệu quả, mở ra chuẩn mực mới cho mô hình công nghiệp trong lòng thủ đô.

Khu công nghiệp Đài Tư - Điểm sáng công nghiệp mới ngay tại trung tâm thủ đô

Trong bối cảnh miền Bắc hướng tới nền công nghiệp xanh và thông minh, dự án ROX iPark khu công nghiệp Đài Tư nổi lên như một “lựa chọn vàng” với không gian sản xuất hiện đại, linh hoạt và gắn kết đô thị .

Với vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông thành phố, khu công nghiệp Đài Tư không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa kết nối giao thương mà còn tạo ra môi trường làm việc thuận lợi. Tại vùng thủ đô, doanh nghiệp có thể dễ dàng tuyển dụng nhân lực và vận hành hiệu quả. Đây được đánh giá là địa điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi trong kết nối, tuyển dụng và vận hành.

Dự án là bước đi chiến lược đầu tiên của ROX iPark tại thủ đô , khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững – hướng tới mô hình khu công nghiệp trong lòng thành phố , nơi sản xuất và đô thị cùng phát triển hài hòa.

ROX iPark KCN Đài Tư – Cửa ngõ công nghiệp hiện đại, nơi sản xuất gắn kết đô thị và bền vững tại phía Đông Hà Nội

Ưu thế nổi bật của dự án ROX iPark KCN Đài Tư – Nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp

Khu công nghiệp Đài Tư của ROX iPark nổi bật với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và môi trường vận hành hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mọi mô hình sản xuất. Dự án không chỉ tối ưu kết nối và logistics, mà còn hướng tới phát triển bền vững, hòa nhập với đô thị, mở ra chuẩn mực mới cho khu công nghiệp giữa lòng Hà Nội.

1) Vị trí chiến lược - Kết nối tam giác kinh tế vàng

Nằm tại phía Đông Hà Nội, chỉ cách trung tâm thủ đô vài km, khu công nghiệp Đài Tư của ROX iPark sở hữu vị trí “vàng” hiếm có, mở ra lợi thế vượt trội cho các doanh nghiệp sản xuất, logistics và công nghiệp phụ trợ. Dự án tọa lạc trên trục giao thương Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh, giúp việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết:

- Trung tâm Hà Nội: chỉ vài km

- Sân bay Nội Bài: 45 km

- Cảng Hải Phòng: 90 km

- Cảng Cái Lân (Quảng Ninh): 110 km

Bên cạnh khả năng kết nối thuận lợi, KCN Đài Tư còn liền kề trung tâm hành chính, ngân hàng và các cơ sở đào tạo nghề chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho tuyển dụng và giao dịch. Nhờ vị trí chiến lược, đây thực sự là “cửa ngõ công nghiệp” đón đầu xu hướng phát triển kinh tế xanh và công nghiệp thông minh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa logistics và chuỗi cung ứng.

2) Hạ tầng đồng bộ - Sẵn sàng cho mọi mô hình sản xuất

ROX iPark KCN Đài Tư được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, quy hoạch đồng bộ và linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sản xuất từ các nhà máy công nghệ cao, kho xưởng logistics đến các mô hình “nhà máy thông minh”. Quy mô 40 ha với 22 ha đất công nghiệp và kho xưởng xây sẵn sẵn sàng cho thuê, kết hợp hạ tầng hiện đại:

- Đường nội khu: Trục chính 36 m thuận tiện cho xe container di chuyển

- Nguồn điện: Hai trạm biến áp 110kV – công suất 40 MVA, đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn

- Cấp nước & xử lý nước thải: 15.000 m3/ngày (cấp) đạt chuẩn môi trường

- Internet & viễn thông: Cáp quang băng thông rộng, hỗ trợ vận hành mô hình “nhà máy thông minh”

- An ninh & PCCC: Giám sát 24/7, hệ thống tự động đạt chuẩn quốc tế

Những tiện ích này không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai dự án mà còn tối ưu chi phí ban đầu và đảm bảo vận hành ổn định lâu dài, tạo ra môi trường sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

3) Chi phí hợp lý – Môi trường ổn định

ROX iPark cam kết mang đến mức chi phí cạnh tranh và chính sách minh bạch cho mọi doanh nghiệp:

- Phí quản lý: 0,5 USD/m2/năm

- Giá nước: 11.500 VND/m3|Xử lý nước thải: 9.700 VND/m3

- Chi phí nhân công: ~250 USD/tháng (khu vực II)

- Dịch vụ điện cung cấp bởi EVN Long Biên , minh bạch & ổn định.

Hiện khu công nghiệp đã thu hút hơn 30 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả , trong đó có 15 nhà sản xuất và 17 công ty thương mại , minh chứng cho sức hút và uy tín thực tế của dự án tại Hà Nội.

4) Định hướng phát triển - Khu công nghiệp xanh trong lòng đô thị

Với tầm nhìn dài hạn, ROX iPark hướng tới xây dựng khu công nghiệp Đài Tư trở thành hình mẫu khu công nghiệp xanh - hiện đại - gắn kết đô thị , với các mục tiêu:

- Ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành.

- Cải tạo kho xưởng theo tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.

- Thu hút ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và logistics đô thị.

- Tạo không gian công nghiệp - đô thị hài hòa, thân thiện môi trường.

Đây là bước đi tiên phong trong xu hướng “khu công nghiệp trong thành phố” , mở ra cơ hội cho doanh nghiệp vừa phát triển sản xuất vừa tận dụng lợi thế đô thị. Từ đó, doanh nghiệp có thể góp phần xây dựng không gian công nghiệp bền vững cho Hà Nội.

Không gian sản xuất tại KCN Đài Tư rất linh hoạt, hiện đại, tối ưu kết nối và nhân lực – lựa chọn vàng cho doanh nghiệp tại thủ đô

ROX iPark – Thương hiệu kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh và thông minh

ROX iPark không chỉ là nhà phát triển hạ tầng công nghiệp, mà còn là thương hiệu tiên phong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thông minh, xanh và bền vững tại Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong tư vấn, quy hoạch, phát triển và vận hành khu công nghiệp, ROX iPark đã chứng minh vị thế của mình qua hàng loạt dự án trọng điểm như Quế Võ III (Bắc Ninh), Gia Lộc (Hải Dương), Minh Quang (Vĩnh Phúc) .

Nhờ tầm nhìn chiến lược và năng lực quản lý, ROX iPark mang đến cho doanh nghiệp một môi trường hoạt động phát triển trọn gói, minh bạch và chuẩn quốc tế , bao gồm:

- Tư vấn pháp lý và quy hoạch: hỗ trợ toàn diện từ cấp phép, thiết kế đến triển khai xây dựng

- Hỗ trợ linh hoạt: thiết kế, xây dựng và mở rộng kho xưởng theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp

- Dịch vụ hậu cần - bảo trì - an ninh: hệ thống giám sát 24/7, tiêu chuẩn quốc tế

- Vận hành hiệu quả: quản lý, bảo trì hạ tầng và hỗ trợ logistics để doanh nghiệp tối ưu chi phí và thời gian

ROX iPark – Thương hiệu tiên phong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thông minh, xanh và bền vững tại Việt Nam

ROX iPark không chỉ phát triển hạ tầng mà còn kiến tạo một mô hình khu công nghiệp trong thành phố – nơi sản xuất gắn kết với đô thị , kết hợp công nghệ số, năng lượng sạch và tiện ích xanh, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững. Đây là bước đệm vững chắc để doanh nghiệp chinh phục tương lai công nghiệp thông minh và xanh tại Việt Nam.

Dự án ROX iPark KCN Đài Tư - Không gian công nghiệp hiện đại, vị trí chiến lược, giải pháp linh hoạt.

Hãy cùng ROX iPark kiến tạo tương lai phát triển công nghiệp bền vững ngay giữa lòng Hà Nội.