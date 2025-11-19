Kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm

Cuối năm là thời điểm thị trường thương mại, dịch vụ sôi động nhất, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Các doanh nghiệp tập trung nguồn lực, đẩy mạnh doanh số và triển khai đồng loạt nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn. Hoạt động tiêu dùng sôi động không chỉ thúc đẩy doanh thu cho doanh nghiệp mà còn kích thích sản xuất, lưu thông hàng hóa và dịch vụ, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm.

Động lực thúc đẩy tăng trưởng

Trên địa bàn tỉnh hiện có 367 chợ, 8 trung tâm thương mại, 29 siêu thị đạt tiêu chuẩn và hàng trăm cửa hàng hoạt động theo chuỗi cùng với hàng nghìn các cửa hàng mua bán tự chọn. Hệ thống thương mại, dịch vụ khá đa dạng kết hợp với kênh thương mại điện tử giúp phân phối hàng hóa hiệu quả, tăng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng và thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Theo thống kê, 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt gần 162 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ chiếm 78,4%, tăng 15,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm 9,9%; doanh thu dịch vụ lữ hành và dịch vụ khác chiếm hơn 11%. Những con số trên cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của nền kinh tế, chủ yếu nhờ sức mua tăng cao, các hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch lữ hành đang có nhiều khởi sắc.

Siêu thị Winmart Phú Thọ (phường Phú Thọ) đa dạng các mặt hàng phục vụ người tiêu dùng.

Dịp cuối năm luôn là thời điểm vàng cho các hoạt động thương mại và tiêu dùng, các doanh nghiệp, ngành hàng bán lẻ tăng cường các biện pháp kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm. Bà Lê Thị Thu Trang - Giám đốc Siêu thị GO! Việt Trì cho biết: “Tại Go! Việt Trì, danh mục hàng hóa được mở rộng, từ thực phẩm tươi sống, hàng thiết yếu hàng ngày cho tới các sản phẩm gia dụng, thời trang... đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người dân. Việc ưu tiên bố trí không gian trưng bày cho các sản phẩm trong nước góp phần gắn kết giữa sản xuất và tiêu dùng tại chỗ, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại nội địa. Đặc biệt, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là cao điểm mua sắm, siêu thị triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, quà tặng hấp dẫn để tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng và tạo không khí sôi động cho thị trường”.

Cùng với các hệ thống bán lẻ, nhiều doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp trong ngành hàng thực phẩm cũng chủ động tham gia kích cầu. Công ty cổ phần Lita Foods (xã Thanh Sơn) với thương hiệu Trường Foods đã đưa các sản phẩm đặc sản như thịt chua, nem chua, thịt thính, cá thính... đến 10 nghìn điểm bán trên toàn quốc, đạt sản lượng khoảng 3 triệu sản phẩm mỗi năm. Bà Nguyễn Thị Thu Hoa - Giám đốc công ty cho biết: “Để duy trì sức tiêu thụ ổn định và mở rộng thị trường, doanh nghiệp triển khai linh hoạt nhiều hình thức khuyến mại như tặng kèm sản phẩm theo combo, giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, miễn phí vận chuyển với đơn hàng đủ điều kiện. Bên cạnh đó, công ty liên tục đưa ra thị trường các dòng sản phẩm mới và tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ quy mô lớn, điển hình như Hội chợ Mùa thu được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia dịp cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua nhằm quảng bá thương hiệu, kết nối đối tác và tiếp cận thêm nhóm khách hàng mới. Những hoạt động này giúp gia tăng sức mua, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”.

Các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm giúp hàng hóa tiêu thụ nhanh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến sản xuất, vận tải... góp phần cải thiện chuỗi cung ứng.

Giải pháp kích cầu, ổn định thị trường

Để giữ vững đà tăng trưởng của thị trường trong nước, đặc biệt trong giai đoạn tiêu dùng cao điểm cuối năm, các cấp, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, điều tiết cung cầu hợp lý, tạo môi trường mua sắm an toàn, thuận lợi cho người dân.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 179 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước năm 2025. Trong công điện, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 đạt trên 8%.

Triển khai nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo về thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước năm 2025. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương; tăng cường nắm bắt, chỉ đạo hệ thống phân phối bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, triển khai các biện pháp điều tiết cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá...

Song song với đó, các chương trình như Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia, hội chợ thương mại, các hội chợ, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn... tiếp tục được tổ chức định kỳ, tạo môi trường kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, mở rộng thị trường nội địa. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã đổi mới mô hình kinh doanh, mở rộng kênh phân phối, kết hợp giữa bán hàng trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc khách hàng. Các hình thức khuyến mại, ưu đãi được triển khai bài bản hơn, không chỉ tăng doanh số ngắn hạn mà còn hướng tới xây dựng mối quan hệ tiêu dùng bền vững.

Cùng với sự điều tiết của cơ quan quản lý, sự chủ động của doanh nghiệp trong nắm bắt thị hiếu và điều chỉnh sản xuất, sự vận hành linh hoạt của hệ thống bán lẻ là yếu tố quan trọng giúp thị trường duy trì ổn định, nhất là giai đoạn tiêu dùng cao điểm cuối năm. Những giải pháp kích cầu tiêu dùng, ổn định thị trường trong những tháng cuối năm không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân mà còn góp phần tạo sức lan tỏa trong sản xuất, dịch vụ và đầu tư.

Với các giải pháp đồng bộ, thị trường tiêu dùng trong tỉnh được kỳ vọng tiếp tục giữ đà tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Nguyễn Huế