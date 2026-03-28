Kiên định mục tiêu trăm năm - từ Đất Tổ nhìn ra hành trình phát triển dân tộc

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu “kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm” như một phương châm xuyên suốt cho hành trình phát triển đất nước. Từ góc nhìn Đất Tổ Phú Thọ – nơi khởi nguồn của lịch sử và bản sắc dân tộc, tinh thần ấy càng mang ý nghĩa sâu sắc: giữ vững phương hướng không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa, ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần đứng trước những bước ngoặt lớn. Có những thời điểm, thử thách đến từ chiến tranh, thiên tai, đói nghèo nhưng cũng có những thời điểm, thử thách đến từ chính cơ hội, khi đất nước đứng trước ngưỡng cửa phát triển mới, con đường phía trước rộng mở hơn nhưng cũng phức tạp hơn, đòi hỏi những lựa chọn không chỉ đúng, mà còn phải bền vững. Hôm nay, Việt Nam đang ở một thời điểm như vậy. Và chính trong bối cảnh ấy, yêu cầu “kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV có ý nghĩa như một điểm tựa tư tưởng, một “la bàn phát triển” để đất nước không lạc hướng trong hành trình đi tới tương lai.

Hai mục tiêu chiến lược 100 năm – đến năm 2030 và năm 2045 không chỉ là những mốc thời gian. Đó là hai cột mốc của khát vọng dân tộc, là sự kết tinh của ý chí tự cường và niềm tin chiến lược. Nhưng điều quan trọng hơn cả không phải là mốc thời gian, mà là cách chúng ta đi tới những mốc ấy. Kiên định mục tiêu trăm năm không có nghĩa là đi theo một lộ trình cứng nhắc, mà là giữ vững phương hướng trong khi liên tục đổi mới phương thức. Đó là sự nhất quán về mục tiêu, nhưng linh hoạt trong hành động; là sự vững vàng về bản lĩnh, nhưng không ngừng sáng tạo trong cách làm.

Nhìn từ Đất Tổ Phú Thọ, tinh thần “kiên định” ấy dường như đã có từ rất lâu trong chiều sâu văn hóa dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – di sản đã được UNESCO ghi danh không chỉ là sự tri ân nguồn cội, mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối. Mỗi năm, hàng triệu người con đất Việt hành hương về Đền Hùng không chỉ để tưởng nhớ tổ tiên, mà còn để nhắc nhau rằng: dân tộc này đã đi qua hàng nghìn năm lịch sử bằng cách giữ vững những giá trị cốt lõi của mình. Chính sự kiên định ấy đã giúp chúng ta vượt qua bao biến cố, giữ được bản sắc, giữ được niềm tin và giữ được con đường phát triển của mình.

Đông đảo người dân và du khách về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2025. Ảnh: P.V

Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần ấy cần được hiểu ở một tầm cao hơn. Kiên định không chỉ là giữ gìn truyền thống, mà còn là giữ vững phương hướng trong phát triển. Đó là không để những lợi ích ngắn hạn làm chệch hướng mục tiêu dài hạn; không để những áp lực trước mắt làm lung lay niềm tin chiến lược; không để những trào lưu nhất thời làm mờ đi những giá trị nền tảng.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu quán triệt sâu sắc “Bốn kiên định” như những trụ cột tư tưởng để bảo đảm cho đất nước không chệch hướng. Điều này cho thấy rất rõ: trong một thế giới biến động, điều quý giá nhất không chỉ là khả năng thích ứng, mà còn là khả năng giữ vững bản lĩnh. Một quốc gia có thể thay đổi cách làm, nhưng không thể đánh mất phương hướng. Một dân tộc có thể đổi mới mạnh mẽ, nhưng không thể đánh đổi những giá trị làm nên bản sắc và sức sống của mình.

Điều đặc biệt là trong tư duy phát triển mới, kiên định luôn gắn liền với đổi mới. Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ nhấn mạnh mục tiêu dài hạn, mà còn đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao, thậm chí là “hai con số”. Nhưng tăng trưởng ấy không được phép đánh đổi chất lượng, không được chạy theo thành tích, mà phải thực chất, bền vững và hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân. Đây là một cách tiếp cận rất rõ ràng: mục tiêu lớn phải đi cùng phương thức đúng. Kiên định mục tiêu trăm năm không có nghĩa là đi bằng mọi giá, mà là đi bằng con đường đúng đắn, có trách nhiệm và có tầm nhìn.

Từ góc độ địa phương, tinh thần này cũng đặt ra yêu cầu rất cụ thể. Với Phú Thọ – vùng đất cội nguồn của dân tộc, phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa. Mỗi bước phát triển của tỉnh không thể tách rời việc bảo tồn di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện. Bởi chính những giá trị văn hóa ấy là nền tảng để phát triển bền vững, là điểm tựa để địa phương không bị hòa tan trong quá trình hội nhập.

Ở đây, có thể thấy rất rõ một sự gặp gỡ giữa tầm nhìn quốc gia và thực tiễn địa phương. Khi cả nước hướng tới mục tiêu trăm năm, mỗi địa phương phải tìm được con đường riêng của mình trong tổng thể ấy. Phú Thọ có thể không phải là trung tâm kinh tế lớn, nhưng lại có lợi thế đặc biệt về văn hóa, du lịch, về giá trị cội nguồn. Nếu biết khai thác đúng cách, những giá trị ấy không chỉ góp phần phát triển kinh tế, mà còn làm giàu thêm bản sắc quốc gia, tạo nên sức mạnh mềm cho đất nước.

Một điểm rất quan trọng trong thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là việc đặt con người ở trung tâm của phát triển. Mọi mục tiêu, dù lớn đến đâu, cuối cùng cũng phải quay về với đời sống của Nhân dân. Kiên định mục tiêu trăm năm không chỉ là để đất nước giàu mạnh hơn, mà là để người dân có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, có cơ hội phát triển toàn diện hơn. Đây chính là thước đo chân thực nhất của phát triển.

Từ góc nhìn này, có thể thấy rõ rằng kiên định không chỉ là câu chuyện của lãnh đạo, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải giữ vững bản lĩnh, không dao động trước khó khăn, không sa vào lợi ích cá nhân. Mỗi doanh nghiệp phải phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá. Mỗi người dân phải ý thức được vai trò của mình trong việc xây dựng một xã hội kỷ cương, văn minh, giàu bản sắc.

Có thể nói, “kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm” không chỉ là một định hướng phát triển, mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm lịch sử. Đó là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai của đất nước, đối với những thế hệ mai sau. Mỗi quyết định hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại, mà còn để lại dấu ấn trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ sau.

Từ Đất Tổ nhìn ra, hành trình trăm năm của dân tộc không phải là một con đường thẳng, mà sẽ có những khúc quanh, những thử thách. Nhưng nếu giữ được phương hướng, giữ được niềm tin, giữ được những giá trị cốt lõi, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Bởi sức mạnh lớn nhất của dân tộc Việt Nam không chỉ nằm ở nguồn lực vật chất, mà nằm ở tinh thần đoàn kết, ở bản lĩnh kiên cường và ở khả năng giữ vững mình trong mọi hoàn cảnh.

Kiên định để đi xa. Kiên định để không lạc hướng. Và kiên định để mỗi bước phát triển hôm nay đều góp phần làm cho tương lai của đất nước trở nên rõ ràng hơn, vững chắc hơn và đáng tự hào hơn. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của phương châm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh. Và cũng là lời nhắc nhở rằng, trong hành trình phát triển của dân tộc, điều quan trọng nhất không chỉ là tốc độ, mà là phương hướng; không chỉ là thành tựu trước mắt, mà là giá trị lâu dài; không chỉ là con số tăng trưởng, mà là chất lượng của cuộc sống và chiều sâu của văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn