Kiên quyết không cho người và phương tiện qua ngầm tràn khi nước lũ dâng cao

Ảnh hưởng bão số 5, trong 24 giờ qua, mưa to đến rất to đã bao phủ tỉnh Phú Thọ, khiến mực nước sông suối dâng cao, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gia tăng. Đặc biệt, tại các ngầm tràn, dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy cho người và phương tiện qua lại.

Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Nật Sơn đã lập barie, dựng biển cảnh báo và cử lực lượng canh gác không cho người dân qua ngầm.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24h qua (3h ngày 25/8 – 3h ngày 26/8) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 – 100 mm, khu vực phía Tây và Tây Nam như Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thủy lượng mưa từ 100 – 150 mm, cục bộ trên 200 mm. Lượng mưa đo được cao nhất tại khu vực Vạn Mai (xã Mai Hạ) lên đến 360 mm. Trong 6h tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa tích lũy phổ biến trên 80mm.

Lượng mưa lớn khiến mực nước ở nhiều sông, suối dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực ven núi, ven sông suối. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo: 148/148 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nằm trong khu vực có nguy cơ sảy ra ngập úng, lũ quét, trong đó đặc biệt khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ).

Đáng lo ngại, tại nhiều ngầm tràn trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, nước lên nhanh, chảy xiết, tạo dòng chảy nguy hiểm. Với địa hình đồi núi dốc lớn, nhiều suối, khi có mưa lớn, điểm chung của các ngầm tràn là nước lên rất nhanh, chảy xiết, các ngầm tràn thường ngập sâu từ 0,5 - 1m chỉ trong thời gian ngắn, tạo nên những bẫy nước vô cùng nguy hiểm cho người và phương tiện nếu bất chấp băng qua.

Mưa lớn, nước ở ngầm Bai Vọ, Nật Sơn dâng cao, UBND xã Nật Sơn lập bari e, thắp điện chiếu sáng ban đêm để cảnh báo người dân không qua ngầm.

Theo ghi nhận vào sáng 26/8, trên các tuyến huyết mạch như tuyến đường Trường Sơn A, đường Hồ Chí Minh, đường tỉnh 433 nối từ thành phố Hòa Bình (cũ) đi các xã của huyện Đà Bắc (cũ), các ngầm tràn ngập sâu trên 1m, nước chảy xiết.

Thực tế cho thấy, nước tại các ngầm tràn chỉ cần dâng từ 0,3 – 0,5 m và chảy xiết là đã đủ sức cuốn trôi xe máy, nếu cao hơn 0,7 m có thể khiếu cả ô tô mất lái, bị dòng nước cuốn trôi. Tuy nhiên, dù được cảnh báo, nhiều người dân vẫn cố chấp vượt ngầm tràn, ngay đầu mùa mưa bão năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 trường hợp thương tâm do cố tình vượt ngầm tràn khi nước dâng cao.

Hiện nay, do mưa lớn, nhiều ngầm tràn trên các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết (Ảnh chụp tại ngầm Bãi Nai, phường Kỳ Sơn).

Có tổng cộng 30 ngầm tràn trên các tuyến đường Trường Sơn A, đường 448 và các tuyến đường liên xóm, Nật Sơn được xem là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao trong mùa mưa bão. Hiện nay, các ngầm tràn đều đã ngập sâu và nước tiếp tục dồn về, giao thông chia cắt. Theo đồng chí Bạch Công Ban – Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn: Được sáp nhập từ 4 xã vùng núi, địa hình dốc, Nật Sơn có tổng cộng 30 ngầm tràn trên các tuyến đường. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, ngay từ ngày 25/8, UBND xã đã chỉ đạo và trực tiếp đi kiểm tra tất cả 30 ngầm tràn trên các trục đường của xã. UBND đã yêu cầu các xóm dựng barie, thắp điện chiếu sáng ban đêm và rào chắn không cho người và phương tiện qua ngầm, đồng thời cử lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân không qua ngầm trong thời điểm mưa bão, nước dâng cao.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bảo số 5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5. Trong đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chỗ để kịp thời cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn. Tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra; đặc biệt lưu ý các trọng điểm về sạt lở đất trong đợt bão số 3/2024, các điểm sạt lở do mưa lũ đầu năm 2025.

Đặc biệt cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suối trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Đinh Hòa