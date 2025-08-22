Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

Ngày 22/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị, thời gian qua, quy mô, mạng lưới hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên được phân bổ rộng khắp, bước đầu hình thành mạng lưới gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mới. Việc hợp nhất 3 tỉnh tạo điều kiện rà soát, cấu trúc toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng và trình độ; cơ sở vật chất từng bước được cải thiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu tại hội nghị

Đối với quy mô, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp hiện toàn tỉnh hiện có 51 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: 21 Trường Cao đẳng, 12 Trường Trung cấp và 18 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, có 29 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có tổ chức đào tạo nghề. Quy mô đào tạo năm 2025 đạt 51.546 học sinh, sinh viên.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tham gia thảo luận

Đối với mạng lưới và quy mô đào tạo giáo dục đại học và đào tạo sư phạm, trên địa bàn tỉnh có 4 Trường đại học, 1 Trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo ngành Giáo dục mầm non và 1 Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương. Năm 2025, quy mô đào tạo đạt 35.551 sinh viên, học viên. Đối với Giáo dục thường xuyên, sau sáp nhập, toàn tỉnh có 33 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, năm học 2025 - 2026 dự kiến tổ chức 717 lớp với 29.782 học viên (khối 10: 10.703; khối 11: 10.244; khối 12: 8.580). Trong đó, 11 trung tâm liên kết với 19 trường cao đẳng, trung cấp, tổ chức 234 lớp cho 9.115 học viên. Các trung tâm hằng năm thu hút trên 14% học sinh tốt nghiệp THCS, góp phần quan trọng vào công tác phân luồng, định hướng cho học sinh.

Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học sau sáp nhập là quy mô đào tạo nhỏ lẻ, ngành nghề trùng lắp; chưa phát huy được ngành nghề trọng điểm; nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động phổ thông; liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp còn mờ nhạt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phần lớn lạc hậu, xuống cấp; năng lực tự chủ tài chính thấp; huy động xã hội hóa hạn chế; thiếu cơ chế đột phá hỗ trợ phát triển. Công tác đào tạo lại, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu chuyển dịch ngành nghề và chuyển đổi số...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan như: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp; thống nhất cơ chế liên kết, chỉ tiêu tuyển sinh và nguồn kinh phí hợp đồng giáo viên; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề theo hướng hiện đại, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động...

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã đóng góp rất tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phải rà soát, nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách, đánh giá một cách kỹ càng nhu cầu xã hội, nhu cầu phát triển của tỉnh để kịp thời tham mưu cho tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo hướng tinh gọn - hiệu quả - ổn định. Tiếp tục thực hiện phương án tuyển sinh mà 3 tỉnh trước khi sáp nhập đang áp dụng; phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu phương án điều chuyển biên chế, con người từ các trường cao đẳng, trung cấp nghề về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các trung tâm thuộc huyện trước sáp nhập. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì rà soát các chính sách giáo dục nghề nghiệp của 3 tỉnh trước sáp nhập, tham mưu ban hành cơ chế đồng bộ, có chính sách đặc thù cho giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; hoàn thiện khung pháp lý cho tự chủ, liên kết, huy động nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế.

Hương Giang