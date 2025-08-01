Koyote sẽ trở lại với đĩa đơn mới “Call Me” vào tháng 8

{title}
Koyote, nhóm tam ca huyền thoại Hàn Quốc sẽ trở lại vào ngày 6/8 tới đây với đĩa đơn hoàn toàn mới “Call Me”.
Album nhạc mới của Koyote đánh dấu lần phát hành đầu tiên của bộ ba, kể từ khi “Four Seasons” ra mắt vào tháng 11/2023.
Trong khi “Four Seasons” nghiêng về nhạc rock hiện đại và tiếng guitar mạnh mẽ, ca khúc sắp ra mắt của nhóm khám phá một thể loại mới mang tên “Re-DM”, là sự pha trộn giữa phong cách retro và các yếu tố EDM hiện đại.
Album đầu tiên của bộ ba Koyote “Four Seasons” ra mắt vào tháng 11/2023. (Ảnh: heraldcorp)
Bài hát mới được sáng tác bởi Choi Jun Young, người đứng sau những bản hit mang tính biểu tượng của Koyote như “Pure Love” và “Broken Heart”, làm tăng kỳ vọng của người hâm mộ về sự trở lại với âm thanh quen thuộc nhưng không ngừng được làm mới của bộ ba này.
Bên cạnh sự trở lại với “Call Me”, Koyote cũng sẽ khởi động một chương trình lưu diễn từ nay đến hết năm 2025. (Ảnh: heraldcorp)
Trong video hậu trường được phát hành mới đây, thành viên Shin Ji chia sẻ: “Tôi lần đầu gặp nhà sản xuất Choi Jun Young khi còn là học sinh trung học. Làm việc cùng anh ấy một lần nữa đã khơi gợi lại những kỷ niệm thời trung học đó”.
Bên cạnh sự trở lại với “Call Me”, Koyote cũng sẽ khởi động một loạt các buổi hòa nhạc tại Sydney, tại Daegu, Seoul, Ulsan, Busan và Changwon trong thời gian từ tháng 8 cho đến hết năm 2025.
Koyote cũng tiết lộ một bộ ảnh concept với cả ba thành viên đều diện vest đen và đeo kính râm, tạo nên vẻ ngoài táo bạo và thống nhất. (Ảnh: heraldcorp)
Nguồn vov.vn
