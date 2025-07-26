Văn hóa - Xã hội
Lai Đồng: Xóa nhà tạm, xây hy vọng

Cũng như nhiều địa phương trong toàn tỉnh, xã Lai Đồng đang rất khẩn trương triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại mái ấm kiên cố cho người dân nghèo. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hành động thiết thực giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống. Dù xuất phát điểm có phần khó khăn, song với sự đoàn kết, đồng lòng, xã Lai Đồng quyết tâm thực hiện, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm trong thời gian sớm nhất.

Diện mạo mới tại xã Lai Đồng

Lai Đồng được thành lập từ việc sáp nhập các xã Kiệt Sơn, Tân Sơn, Đồng Sơn và Lai Đồng (huyện Tân Sơn cũ) với tổng diện tích hơn 108 km2. Xã có 3.503 hộ với 16.166 nhân khẩu, bao gồm 13 dân tộc anh em, trong đó người Mường chiếm 93,92%. Hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Cuộc sống ở Lai Đồng còn nhiều vất vả, khiến việc tự xây dựng những ngôi nhà kiên cố là điều ngoài tầm với của nhiều hộ gia đình. Nhận thức được điều này, chính quyền địa phương đã chủ động lồng ghép, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, với số lượng lớn các trường hợp cần sửa chữa, cải tạo, việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

Lai Đồng: Xóa nhà tạm, xây hy vọng

Cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp Nhân dân xã Lai Đồng cùng chung tay xóa nhà tạm

Nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trên địa bàn, thay mặt Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ xã, ông Dương Văn Hiệu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lai Đồng đã gửi thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều là nguồn động viên lớn, giúp người dân có nhà ở vững chắc.

Chương trình xóa nhà tạm nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cả hệ thống chính trị và người dân. Cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung sức tham gia. Vật liệu được vận chuyển, công trình thi công khẩn trương. Những ngôi nhà mới dần hoàn thành, giúp người dân yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Lai Đồng: Xóa nhà tạm, xây hy vọng

Hội LHPN xã tham gia hỗ trợ

Sau đợt mưa bão số 3 vừa qua, nhiều hộ gia đình như ông Lý Văn Hiệp (xóm Mới) và bà Hà Thị Đanh (khu Mít 1) đã không còn lo lắng nhờ có nhà kiên cố. Ông Hiệp và bà Đanh bày tỏ niềm vui khi được sống trong những căn nhà vững chãi, an toàn: Nhờ sự quan tâm, động viên, giúp đỡ... chúng tôi đã được sống trong những ngôi nhà đàng hoàng, kiên cố, không còn cảnh thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa bão.

Chỉ vài tuần nữa thôi, ký ức về ngôi nhà dột nát, cũ kỹ của gia đình ông Hà Văn Phượng (khu Vường 2) sẽ lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một tổ ấm vững chãi, an toàn. Ngắm nhìn những bức tường đang dần thành hình, ông Phượng không khỏi xúc động: Sống trong căn nhà tạm bợ này, chúng tôi biết lắm cái nguy hiểm rình rập. Mưa bão đến thì gió lùa tứ phía, mọi sinh hoạt đều thiếu thốn trăm bề. Nhưng gia đình chẳng có điều kiện mà tự xây được. Giờ đây, nhờ Đảng, Nhà nước, nhờ các cấp, các ngành và những tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ, gia đình tôi sắp được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, không còn phải nơm nớp lo mỗi khi trời trở gió hay mưa rào.

Lai Đồng: Xóa nhà tạm, xây hy vọng

Một căn nhà tạm đã được thay thế bởi nhà xây kiên cố ngay bên cạnh

Tính đến ngày 20/7, Lai Đồng đã khởi công xây dựng 105 căn nhà mới. Trong đó, 72 căn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, hơn 30 căn còn lại đang khẩn trương hoàn thiện. Chương trình “xóa nhà tạm - nhà dột nát” không chỉ đơn thuần là việc xây dựng những bức tường, những mái ngói. Đó là một “mệnh lệnh từ trái tim,” là khúc ca nhân văn về “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của người Việt. Ban Chỉ đạo xã Lai Đồng tiếp tục đẩy mạnh phong trào, kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Mục tiêu là hoàn thành tất cả các công trình trước ngày 20/8/2025, mang lại cuộc sống ổn định và hạnh phúc cho người dân Lai Đồng.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

