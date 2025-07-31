Làng văn hóa quốc phòng - an ninh củng cố thế trận lòng dân

Không chỉ là nơi gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, làng văn hóa quốc phòng – an ninh còn trở thành “pháo đài lòng dân” gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Mô hình này đang được triển khai hiệu quả tại xã Yên Trị, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Người dân xóm Đại Đồng, xã Yên Trị tập trung phát triển thương hiệu “Bưởi diễn Yên Thủy” theo tiêu chuẩn Global Gap nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Từ vùng “điểm nóng” trở thành “miền quê đáng sống”

Tại Yên Trị - xã “cực nam” tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình, người dân địa phương không còn xa lạ với làng văn hóa quốc phòng- an ninh Đại Đồng. Nơi đây không chỉ là xuất phát điểm của thương hiệu “Bưởi diễn Yên Thủy” xuất khẩu sang thị trường châu Âu mà còn thực sự là một “miền quê đáng sống” với đường làng ngõ xóm khang trang và những khu vườn mẫu mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ít ai biết trước đây, Đại Đồng cũng là “điểm nóng” phức tạp về an ninh nông thôn khi thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản, ma túy... do các đối tượng từ bên ngoài vào. Sự chuyển biến tích cực bắt đầu từ năm 2020, khi Đại Đồng chính thức xây dựng mô hình điểm về “Làng văn hóa quốc phòng - an ninh” đầu tiên của huyện Yên Thủy (cũ).

Ông Vũ Đình Kiên,Trưởng xóm Đại Đồng cho biết: Mô hình hiệu quả nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Từ lực lượng dân quân, công an, cán bộ đến các tổ chức đoàn thể đều tích cực tham gia tuyên truyền vận động, phối hợp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chính sự đồng thuận đó đã tạo nên sức mạnh gắn bó bền chặt để mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận giữ gìn an ninh và phát triển kinh tế.

Điểm nổi bật của mô hình là sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với chính quyền địa phương “tiến công” vào mặt trận kinh tế. Xác định cây bưởi diễn mang lại giá trị kinh tế cao, xã đã vận động nhân dân trong xóm tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển sang chuyên canh trồng bưởi diễn, đồng thời ứng dụng KH-CN để nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi diễn. Đến nay, toàn bộ diện tích bưởi của xóm đã đạt chứng chỉ Global Gap, có mã số vùng trồng và được xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Song song với phát triển kinh tế, xóm tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ và các đoàn thể. Đến nay, Đại Đồng đã đạt các tiêu chí NTM nâng cao: 100% đường giao thông đã được cứng hóa, 2,5km đường xóm đã được trồng hoa, cây cảnh ven đường; xây dựng 75 mô hình vườn mẫu, vườn đẹp; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 65 triệu đồng/người. Những kết quả của Đại Đồng góp phần đưa Ngọc Lương (cũ) đạt 18/19 tiêu chí NTM nâng cao năm 2024.

Lan tỏa mô hình hiệu quả

Thành công từ Đại Đồng đã được Yên Trị nhân rộng ra xóm Thung – khu vực giáp ranh tỉnh Ninh Bình với cách làm bài bản, khảo sát kỹ lưỡng và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng chí Bùi Văn Huấn, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ngọc Lương (cũ), nay là cán bộ văn phòng UBND xã cho biết: Ban CHQS xã đã chủ động khảo sát nắm tính hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và tình hình Nhân dân. Sau khi tuyên truyền, cấp ủy, chi bộ xóm nhận thức đầy đủ các biện pháp lãnh đạo triển khai thực hiện mô hình làng văn hóa quốc phòng-an ninh, xã tiến hành họp dân để phổ biến nội dung, lộ trình, cách làm đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân để triển khai xây dựng mô hình.

Có được sự đồng thuận từ cấp ủy, chi bộ, đảng viên và Nhân dân, xóm phát động phong trào thi đua xây dựng làng văn hóa quốc phòng-an ninh gắn với nông thôn mới nâng cao. Chỉ trong một thời gian ngắn, các tổ tự quản về an ninh trật tự ngày càng phát huy được vai trò. Nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn được hòa giải tại cơ sở, góp phần hạn chế đơn thư và giữ vững ổn định từ gốc. Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua xây dựng NTM được lan tỏa và nhân rộng, ngay thời điểm phát động xây dựng làng văn hóa quốc phòng-an ninh, nhân dân trong xóm huy động được hơn 253 triệu đồng và đóng góp 450 ngày công xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn. Xóm cũng nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp. Nhờ đó đã huy động được tổng số vốn trên 700 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao của xóm...

Hiện nay, trên địa bàn xã Yên Trị đã xây dựng thành công 3 làng văn hóa quốc phòng-an ninh. Theo đồng chí Bùi Văn Huấn, để triển khai và nhân rộng mô hình làng văn hóa quốc phòng-an ninh, vấn đề cốt lõi là tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của địa phương. Xây dựng lực lượng dân quân có chất lượng tốt, là hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy có hiệu quả các hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tạo thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, xã Yên Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của 4 xã Ngọc Lương, xã Yên Trị, Đoàn Kết, Hữu Lợi. Trên nền tảng phát triển mới, Yên Trị đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn NTM nâng cao. Với cách làm sáng tạo, bài bản và hướng về Nhân dân, mô hình “Làng văn hóa quốc phòng-an ninh” sẽ là động lực quan trọng góp phần đưa Yên Trị đạt tiêu chí NTM nâng cao, trên cơ sở xây dựng nền tảng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ổn định, bền vững từ lòng dân.

Đinh Hòa