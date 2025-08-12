Lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo

Sau hơn 1 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Liên Sơn đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, trong đó tập trung đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cởi mở và thân thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tạo sự hài lòng cho tổ chức, công dân... đánh dấu bước chuyển lớn từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ. Thời gian giải quyết nhanh hơn, thủ tục giấy tờ tinh gọn hơn, người dân rất hài lòng về sự thay đổi tích cực đó.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7, Trung tâm PVHCC xã Liên Sơn đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh chóng, công khai và minh bạch. Trung tâm PVHCC được triển khai theo hướng hiện đại, đồng bộ, thân thiện với người dân.

Sau hơn một tháng, hoạt động của Trung tâm đã mang lại tín hiệu chuyển biến rõ rệt, như: Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch và thuận tiện. Khắc phục những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, Trung tâm PVHCC xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh đã niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, lĩnh vực giải quyết.

Các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm bao gồm tư pháp - hộ tịch; văn hóa – xã hội; tài chính – nông nghiệp – xây dựng – môi trường; các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Người dân đến giao dịch hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Sơn

Hiện, Trung tâm PVHCC xã Liên Sơn có 7 cán bộ. Các quy trình tại Trung tâm PVHCC xã được thực hiện theo mô hình “một cửa điện tử liên thông”, với 5 bước chuẩn hóa: tiếp đón, hướng dẫn; chuẩn bị hồ sơ; tiếp nhận; chuyển cơ quan chuyên môn xử lý và trả kết quả đúng hạn. Toàn bộ quy trình đều được giám sát chặt chẽ, trạng thái xử lý hồ sơ được cập nhật thường xuyên trên hệ thống phần mềm hành chính công. Nhờ sự công khai, minh bạch và thuận tiện này, người dân khi đến làm thủ tục đều cảm thấy hài lòng.

Bà Nguyễn Thị Nhẫn ở xóm Hợp Phong chia sẻ: “Từ ngày đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi thường xuyên được nghe tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xóm về nơi đặt trụ sở trung tâm PVHCC xã và việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. Khi đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, tôi được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến rất nhanh. Tôi thấy chính quyền mới có nhiều thay đổi tích cực, người dân được phục vụ tận tình, cán bộ, công chức niềm nở, thân thiện”.

Công chức Nguyễn Thị Nhi, phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính cho biết: Mỗi ngày tôi tiếp nhận 40-50 hồ sơ thuộc lĩnh vực, trong đó chủ yếu là chứng thực hồ sơ bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký điểm chỉ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn công dân, thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Khối lượng công việc khá nhiều, cộng với việc hệ thống phần mềm nhiều khi bị lỗi, chậm và nhiều người dân chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, vẫn cần cán bộ hỗ trợ nhiều khâu, dẫn tới quá tải trong những thời điểm nhất định và mất nhiều thời gian khiến thời gian đầu khá áp lực. Đến nay, hệ thống đã cơ bản đồng bộ, thông suốt đảm bảo phục vụ người dân nhanh chóng, đúng quy trình, nhanh chóng.

Công chức Nguyễn Thị Nhi tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách

Sau hơn một tháng hoạt động, tính đến ngày 11/8, Trung tâm PVHCC xã Liên Sơn đã tiếp nhận 1.095 hồ sơ, 100% hồ sơ trực tuyến, đã giải quyết gần 90%, trong đó 100% hồ sơ đã được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; số còn lại đang trong thời gian xử lý.

Điều này cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình hành chính công cấp xã, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ, đồng thời khẳng định sự phù hợp của mô hình “một cửa điện tử liên thông” trong việc phục vụ người dân một cách nhanh chóng, minh bạch và chính xác.

Đồng chí Tạ Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Liên Sơn cho biết: Trung tâm PVHCC cấp xã có vai trò quan trọng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bộ phận gần dân, sát dân nhất, trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết TTHC cho người dân.

Để chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC và bảo đảm các dịch vụ công vận hành thông suốt, hệ thống mạng trực tuyến, mạng LAN được xã đầu tư đồng bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC xã được tập huấn các nội dung mới, quy trình giải quyết TTHC, đặc biệt là quy định về giải quyết TTHC phi địa giới hành chính theo Nghị định số 118/2025 của Chính phủ.

Sau sáp nhập, xã có địa bàn rộng, dân số đông, có xóm xa trung tâm xã trên 20km. Do đó, thời gian đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã bố trí thêm lực lượng đoàn viên đón tiếp, hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đầu tư mở rộng trụ sở Trung tâm PVHCC và đầu tư trang thiết bị để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công việc./.

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Sơn thuận tiện cho người dân tìm hiểu

Đinh Thắng